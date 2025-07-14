Редчайший марсианский метеорит весом 25 кг выставлен на торги в Нью-Йорке

Аукционный дом Sotheby’s в Нью-Йорке начал торги уникальным экспонатом — крупнейшим из известных метеоритов марсианского происхождения, когда-либо найденных на Земле. Об этом сообщается на официальном сайте дома.

Камень под названием NWA 16788 весит почти 25 килограммов и оценивается в сумму от $2 до $4 миллионов. Согласно информации Sotheby’s, метеорит был выброшен с поверхности Марса в результате удара астероида и преодолел путь длиной около 225 миллионов километров, прежде чем упасть на территорию африканской Сахары. Его фрагмент был обнаружен в Нигере в ноябре 2023 года. Точные сроки его попадания на Землю пока не установлены.

Размеры небесного тела составляют приблизительно 375 × 279 × 152 мм. Это делает NWA 16788 на 70% больше второго по величине марсианского метеорита и эквивалентом почти 7% от общего количества марсианских образцов, найденных на нашей планете. Всего из более чем 77 тысяч зарегистрированных метеоритов лишь около 400 имеют марсианское происхождение.

Как отметила Кассандра Хаттон, вице-президент Sotheby’s по направлению науки и естественной истории, эксперты подтвердили, что метеорит представляет собой разновидность вулканической породы, сформированной на Марсе при медленном застывании магмы. Его стекловидная оболочка, предположительно, образовалась в момент входа в земную атмосферу.

До выставления на аукцион NWA 16788 экспонировался в Итальянском космическом агентстве в Риме. Имя нынешнего владельца камня не раскрывается.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.07.2025, 13:05
    Гость: Воистину!

    Забодали информационным мусором, который никому, кроме психов, не нужен. Зачем вообще об этом писать. Вот это и есть та самая правда, которая мешает жить.

  2. 14.07.2025, 12:51
    Гость: А собственно, почему и нет??

    Ну вот по гамб\счету, от "чесна и аткривенна", чем этот лот хуже, скажем работ Пикассо??
    Многочтимого, понимаете ли, Паблы то нашего, незабвенного

  3. 14.07.2025, 12:22
    Гость: НавигаторЪ

    Сотбис - патентованные пройдохи,и за бабло подтвердят что угодно.Например,что это камень из Ада.

  4. 14.07.2025, 11:49
    Гость: гость

    С Марса? Точно? Sotheby’s подтвердил? Надпись Made on Mars, есть даже? Подумаешь метеорит какой-то. Вот банан прилепленный к стене на скотче, или унитаз Джона Леннона - вот это настоящие "лоты". Отражают западные "ценности". Давай, скупай барахло. Тем более с Марса. Весь мир должен обсасывать эту глупость.

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