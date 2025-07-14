Редчайший марсианский метеорит весом 25 кг выставлен на торги в Нью-Йорке

10:10 14.07.2025

Аукционный дом Sotheby’s в Нью-Йорке начал торги уникальным экспонатом — крупнейшим из известных метеоритов марсианского происхождения, когда-либо найденных на Земле. Об этом сообщается на официальном сайте дома.

Камень под названием NWA 16788 весит почти 25 килограммов и оценивается в сумму от $2 до $4 миллионов. Согласно информации Sotheby’s, метеорит был выброшен с поверхности Марса в результате удара астероида и преодолел путь длиной около 225 миллионов километров, прежде чем упасть на территорию африканской Сахары. Его фрагмент был обнаружен в Нигере в ноябре 2023 года. Точные сроки его попадания на Землю пока не установлены.

Размеры небесного тела составляют приблизительно 375 × 279 × 152 мм. Это делает NWA 16788 на 70% больше второго по величине марсианского метеорита и эквивалентом почти 7% от общего количества марсианских образцов, найденных на нашей планете. Всего из более чем 77 тысяч зарегистрированных метеоритов лишь около 400 имеют марсианское происхождение.

Как отметила Кассандра Хаттон, вице-президент Sotheby’s по направлению науки и естественной истории, эксперты подтвердили, что метеорит представляет собой разновидность вулканической породы, сформированной на Марсе при медленном застывании магмы. Его стекловидная оболочка, предположительно, образовалась в момент входа в земную атмосферу.

До выставления на аукцион NWA 16788 экспонировался в Итальянском космическом агентстве в Риме. Имя нынешнего владельца камня не раскрывается.