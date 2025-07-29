Минобрнауки готовит рекомендации по переходу на мессенджер Мax

12:33 29.07.2025

Минобрнауки РФ совместно с российскими вузами прорабатывает рекомендации по переходу на национальный мессенджер Мax.

"В настоящее время конкретные рекомендации по переходу на национальный мессенджер Мax и построению на его основе цифровых экосистем прорабатываются Минобрнауки России во взаимодействии с университетами", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Татарстане, Марий Эл, Алтай, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской и Тверской областях все школьные чаты будут переведены в новый национальный мессенджер.

"Школьные чаты в Сферуме и VK мессенджере постепенно будут закрываться, весь их текущий функционал будет интегрирован в Мax. СМИ также дополняют, что если родитель не захочет пользоваться мессенджером для школьных чатов, то формально санкций за это нет, однако это может изолировать его от потока инфо из учебного учреждения", - пояснила Мизулина.

Переход пройдет в 3 этапа и начнется 1 сентября: сначала сотрудники минобразования регионов, затем администрации школ и детсадов, а после - родители и школьники.

В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Мax, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.