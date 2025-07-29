Минобрнауки готовит рекомендации по переходу на мессенджер Мax

Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин

Минобрнауки РФ совместно с российскими вузами прорабатывает рекомендации по переходу на национальный мессенджер Мax.

"В настоящее время конкретные рекомендации по переходу на национальный мессенджер Мax и построению на его основе цифровых экосистем прорабатываются Минобрнауки России во взаимодействии с университетами", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Татарстане, Марий Эл, Алтай, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской и Тверской областях все школьные чаты будут переведены в новый национальный мессенджер.

"Школьные чаты в Сферуме и VK мессенджере постепенно будут закрываться, весь их текущий функционал будет интегрирован в Мax. СМИ также дополняют, что если родитель не захочет пользоваться мессенджером для школьных чатов, то формально санкций за это нет, однако это может изолировать его от потока инфо из учебного учреждения", - пояснила Мизулина.

Переход пройдет в 3 этапа и начнется 1 сентября: сначала сотрудники минобразования регионов, затем администрации школ и детсадов, а после - родители и школьники.

В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Мax, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.07.2025, 17:53
    Гость: Гость

    Не так чтоб и давно, но почему-то все уже забыли, начинали наши чинуши пробовать блокировку Ютуба и агитировать за ВКвидео и Рутуб. И ещё тогда у них спросили: "Почему?". Почему на суверенном российском патриотическом ВКонтакте половина модераторов, и почти все тролли и боты, следящие за патриотизмом пользователей и выполняющие цензурные требования работают ... с территории Украины? Ответа нет до сих пор. В итоге кто хочет, тот смотрит Ютуб и мучается. Кто хочет, тот смотрит ВКвидео и забыл про "удалено по требованию правообладателя". Кто смотрит Рутуб... ну приходится, ролики в него иногда выкладывают, браузер автоматом подключает. Дело не в Махе, а в том кто пишет правила и кто его регулирует. Если вы являетесь владельцем огромных природных ресурсов, а перерабатывает в конечный продукт их кто-то другой, то можете хоть об трибуну стучать своим ядерным оружием, эти природные ресурсы вам не принадлежат. Они принадлежат тому кто согласится их купить. Он устанавливает цену. Если вы всю свою экономику и государство посадили на иностранную систему мониторинга и управления, ни государство, ни экономика вам не принадлежат. Не вы устанавливаете стандарты и протоколы. Не вы производите пользовательские устройства доступа. Если кто-то продвигает на рынок новый мессенджер, то ни к патриотизму, ни к суверенитету, и тем более к безопасности этот Мах никакого отношения не имеет. А вот к внешнему контролю очень даже. Вопрос, кто у нас новый хозяин?

  3. 29.07.2025, 15:25
    Гость: Pavels

    \\\\\\\\это общество баранов или свободные люди, имеющие Божье достоинство и ... ..\\
    И дальше - БРЕД.
    ЛЮБОЕ "общество",в любые времена,в любой стране - это на 95% минимум СТАДО.Так устроен Мир.
    Но если им жестко не цправлять - будет еще хуже.Это - агрессивное стадо.

  4. 29.07.2025, 15:02
    Гость: особенно впечатляет подобное силовое нововведение

    На фоне того, что «Аэрофлот» до сих пор не может оклематься после хакерской атаки, с его-то огромным штатом "безопасников" и практически неограниченным бюджетом. Кто будет защищать школьные сети - остается только гадать.
    А потом будут возмущаться, как это подлые злоумышленники знают всю подноготную школьников и родителей, когда вербуют исполнителей!
    Власть РФ сама-же раздает злоумышленникам инструментарий для преступлений!

  5. 29.07.2025, 14:51
    Гость: начался

    БАРАНИЗМ.. ну вот и проверка народа на умственные способности и внутреннюю свободу и достоинство - это общество баранов или свободные люди, имеющие Божье достоинство и образ Божий в себе?? Если баранизм пройдет, то люди реально себя угробят окончательно. увы...

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