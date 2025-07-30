Роскомнадзор заблокировал сервис по замеру скорости интернета Speedtest

Роскомнадзор заблокировал доступ к международному сервису замера скорости и качества интернет-соединения Speedtest американской компании Ookla «в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента» интернета, сообщили РБК в регуляторе.

Роскомнадзор порекомендовал пользоваться «доверенными российскими сервисами».

В 2024 году в Госдуме и ФСБ поддержали инициативу Международной академии связи (МАС), исключающую использование российскими операторами измерителя скорости интернета Speedtest. Президент МАС Анастасия Оситис объяснила предложение организации тем, что Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США. Последние, по ее мнению, могли создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи.

Ookla — компания, работающая в области тестирования интернета. Ей принадлежит сервис Speedtest, позволяющий пользователям бесплатно проверить скорость соединения с интернетом и проанализировать производительность через специальную веб-страницу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.07.2025, 17:09
    Гость: закон

    Скорость интернета у нас такая, какую укажет солнцеподобный, и 86% его одобрят. И нечего там замерять, не по православному это.

  2. 30.07.2025, 16:21
    Гость: Они

    как маньяки, однажды начав блокировать, уже не могут остановится. Дальше будут блокировать все больше и больше, что надо и не надо.

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