Роскомнадзор заблокировал сервис по замеру скорости интернета Speedtest

15:38 30.07.2025

Роскомнадзор заблокировал доступ к международному сервису замера скорости и качества интернет-соединения Speedtest американской компании Ookla «в связи с выявленными угрозами безопасности работы сети связи общего пользования и российского сегмента» интернета, сообщили РБК в регуляторе.

Роскомнадзор порекомендовал пользоваться «доверенными российскими сервисами».

В 2024 году в Госдуме и ФСБ поддержали инициативу Международной академии связи (МАС), исключающую использование российскими операторами измерителя скорости интернета Speedtest. Президент МАС Анастасия Оситис объяснила предложение организации тем, что Ookla работает в тесной связи со спецслужбами США. Последние, по ее мнению, могли создать по всему миру систему тестового контроля сетей связи.

Ookla — компания, работающая в области тестирования интернета. Ей принадлежит сервис Speedtest, позволяющий пользователям бесплатно проверить скорость соединения с интернетом и проанализировать производительность через специальную веб-страницу.