NASA обнаружило на Марсе возможные следы древней жизни

08:43 11.09.2025

Образец марсианской породы, собранный ровером NASA Perseverance в кратере Джезеро, может содержать признаки существования древних микроорганизмов. Об этом заявили в американском космическом агентстве.

По словам руководителя научных программ NASA Николы Фокс, находка стала «одним из самых близких шагов к подтверждению наличия жизни на Марсе». Исполняющий обязанности администратора агентства Шон Даффи отметил, что речь идёт о потенциальной биосигнатуре — признаках, которые могли быть оставлены живыми организмами.

Анализ показал, что образец содержит глину и осадочные породы, богатые органическим углеродом, серой, окисленным железом и фосфором — веществами, которые на Земле часто связаны с микробной активностью. Исследователи также зафиксировали необычные пятнистые структуры, получившие название «пятна леопарда». В них обнаружены два минерала — вивианит и грейгит. На нашей планете они обычно формируются в условиях разложения растительных и животных организмов или при участии бактерий.

Учёные подчёркивают: несмотря на впечатляющие результаты, окончательных выводов делать рано. «Подобные структуры могут образовываться и без участия жизни», — пояснил исследователь проекта Perseverance Джоэл Гуровиц из Университета Стоуни-Брук.

Российский астрофизик Натан Эйсмонт отметил, что подтверждение возможного открытия станет возможным лишь после доставки собранных образцов на Землю. Этот этап запланирован, но его реализация займёт ещё несколько лет.

Научный журналист Роман Белоусов считает, что речь скорее всего идёт о следах простейшей жизни — водорослей или микробов. «Найденные соединения на Земле ассоциированы с микробной активностью в осадочных породах. Это могло быть источником энергии для простых организмов. Но полностью исключать абиотическое происхождение нельзя», — подчеркнул он.

Открытие Perseverance стало важным шагом в изучении истории Красной планеты. Даже если обнаруженные признаки окажутся не биологическими, они помогут глубже понять процессы формирования марсианских пород и условия, в которых могла существовать жизнь.