Роскачество советует не обсуждать личную информацию рядом с умными колонками

Полную приватность рядом с умной колонкой может гарантировать только физическое отключение микрофона, лучше не обсуждать чувствительную информацию рядом с такими устройствами. 

"Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты", - рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что при выборе умной колонки ключевым критерием безопасности считается наличие кнопки отключения микрофона. Только ее использование служит гарантией того, что прослушивание прекратится. 

В Роскачестве советуют отключать микрофон в те моменты, когда колонка не используется. Например, если она используется только по выходным, то в будние дни микрофон лучше держать выключенным. Этот же принцип стоит применять и к другим устройствам, например, камеры на ноутбуках можно закрывать специальными шторками. 

Как объясняют эксперты, умная колонка работает на постоянное прослушивание окружающих ее звуков, но это не означает, что она непрерывно записывает и передает все разговоры. Устройство ожидает специальное слово-активатор, все, что звучит вокруг, в реальном времени анализируется непосредственно на самом устройстве, чтобы найти нужную команду. В этот момент звуковые данные, как правило, не покидают пределов колонки.

При этом было бы неверно утверждать, что она постоянно записывает и передает все разговоры, добавили в Роскачестве. Чаще передаются технические данные для проверки подключения. При этом используется сложное шифрование, благодаря чему перехват и расшифровка содержимого разговоров маловероятны.

  1. 13.11.2025, 19:32
    Гость: Охренеть....

    "Единственный, кто финансирует Роскачество, — госбюджет"
    Максим Протасов о принципах работы Роскачества: "Цели и задачи сформулированы в концепции и стратегии развития Роскачества, которая была утверждена правительственной комиссией по техническому регулированию. Разрабатывалась концепция изначально уникальной группой. Для меня опыт был уникальный. В течение более чем года более 30 лучших специалистов по стандартизации, качеству, техническому регулированию работали над созданием этой организации. Vox populi правительством здесь был услышан."
    Прошло 10 лет, и Роскачество, финансируемое из госбюджета, дает нам необыкновенно мудрый совет "при выборе умной колонки ключевым критерием безопасности считается наличие кнопки отключения микрофона. Только ее использование служит гарантией того, что прослушивание прекратится" - это серьезно? А если кто-то завтра выпустит колонку с кнопкой "Уничтожить Вселенную!" - Роскачество за бюджетные деньги и эту опцию обсуждать станет?

  3. 13.11.2025, 16:57
    Гость: Имрек

    Короче обсуждать можно только с глупыми колонками. Они все равно ничего не поймут.

