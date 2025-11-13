Роскачество советует не обсуждать личную информацию рядом с умными колонками

16:28 13.11.2025

Полную приватность рядом с умной колонкой может гарантировать только физическое отключение микрофона, лучше не обсуждать чувствительную информацию рядом с такими устройствами.

"Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты", - рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что при выборе умной колонки ключевым критерием безопасности считается наличие кнопки отключения микрофона. Только ее использование служит гарантией того, что прослушивание прекратится.

В Роскачестве советуют отключать микрофон в те моменты, когда колонка не используется. Например, если она используется только по выходным, то в будние дни микрофон лучше держать выключенным. Этот же принцип стоит применять и к другим устройствам, например, камеры на ноутбуках можно закрывать специальными шторками.

Как объясняют эксперты, умная колонка работает на постоянное прослушивание окружающих ее звуков, но это не означает, что она непрерывно записывает и передает все разговоры. Устройство ожидает специальное слово-активатор, все, что звучит вокруг, в реальном времени анализируется непосредственно на самом устройстве, чтобы найти нужную команду. В этот момент звуковые данные, как правило, не покидают пределов колонки.

При этом было бы неверно утверждать, что она постоянно записывает и передает все разговоры, добавили в Роскачестве. Чаще передаются технические данные для проверки подключения. При этом используется сложное шифрование, благодаря чему перехват и расшифровка содержимого разговоров маловероятны.