Минцифры обновило «белый список» сайтов

Минцифры обновило «белый список» сервисов, которые будут работать при отключениях мобильного интернета, пишет «Коммерсант». В него добавлены 12 ресурсов: 

  • ТАСС;
  • «Известия»;
  • онлайн-кинотеатр «Окко»; оператор «Сбермобайл»;
  • оператор «Т-Мобайл»;
  • оператор «Эр-Телеком»;
  • сайт Центробанка;
  • сервис покупки и продажи недвижимости «Домклик»;
  • сайт платформы «Россия — страна возможностей»;
  • информационная система «Молодежь России»;
  • сайт всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;
  • охранная система «Цезарь Сателлит».


«Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности»,— пояснили в Минцифры. В ведомстве подчеркнули, что работа над пополнением «белого списка» ведется постоянно.

В перечень уже входят «ВКонтакте», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «Авито», сайты «РИА Новости», «Комсомольской правды», РБК, «Газета.ru», Lenta.ru, сайты органов власти, РЖД, «Почты России» и другие.

