Минцифры обновило «белый список» сайтов

14:34 5.12.2025

Минцифры обновило «белый список» сервисов, которые будут работать при отключениях мобильного интернета, пишет «Коммерсант». В него добавлены 12 ресурсов:

ТАСС;

«Известия»;

онлайн-кинотеатр «Окко»; оператор «Сбермобайл»;

оператор «Т-Мобайл»;

оператор «Эр-Телеком»;

сайт Центробанка;

сервис покупки и продажи недвижимости «Домклик»;

сайт платформы «Россия — страна возможностей»;

информационная система «Молодежь России»;

сайт всероссийского студенческого проекта «Твой ход»;

охранная система «Цезарь Сателлит».



«Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности»,— пояснили в Минцифры. В ведомстве подчеркнули, что работа над пополнением «белого списка» ведется постоянно.

В перечень уже входят «ВКонтакте», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «Авито», сайты «РИА Новости», «Комсомольской правды», РБК, «Газета.ru», Lenta.ru, сайты органов власти, РЖД, «Почты России» и другие.