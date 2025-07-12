15:10 12.07.2025

Создатели смогли добиться практически полного контроля над поведением насекомого

В Китае создали первую в мире пчелу-киборга с контроллером мозга, что является прорывом в биоинженерии. Такие пчелки идеальны для военной разведки, а также поисков выживших после стихийных бедствий.

Мозговой контроллер весом всего 74 миллиграмма, как пишет South China Morning Post, оказался легче мешочка с нектаром, который рабочие пчелы переносят в природе.

Ученые рассказали, что контролер крепится на спину насекомого и внедряет в его мозг три микроскопические иглы, передающие электрические импульсы. Эти импульсы создают иллюзии, заставляя пчелу выполнять команды: поворачивать налево, направо, лететь вперед или назад. Устройство напечатано на гибкой полимерной пленке, тонкой как крыло насекомого, и оснащено инфракрасным приемником для дистанционного управления.

Создатели смогли добиться практически полного контроля над поведением насекомого. Опыты показали, что в 90% случаев пчела точно реагирует на сигналы.

Разработка превосходит предыдущий рекорд сингапурских ученых, чей контроллер для тараканов и жуков весил втрое больше. Ключевое преимущество пчел - их выносливость, так как эти насекомые способны преодолевать до 5 км без отдыха, а их внушительная грузоподъемность достигает 80% массы тела. В испытаниях пчелы-киборги выполняли сложные маневры, включая полеты по кругу, а тараканы двигались по прямой, но переставали реагировать после 10 команд.

По данным журнала Chinese Journal of Mechanical Engineering, технология идеальна для военной разведки и спасательных операций. Миниатюрные размеры пчел позволяют им проникать в завалы после землетрясений, обнаруживать выживших или вести скрытное наблюдение при антитеррористических операциях.

Однако, как пишет издание, не обошлось и без проблемных моментов. В частности, изобретение требует проводного питания, а автономные батареи весят 600 мг, что неподъемно для пчелы. Управление ограничено крыльями, так как лапки и брюшко не контролируются, а реакция насекомых на идентичные сигналы часто варьируется.