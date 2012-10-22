Оригинальные масла и смазочные материалы Клюбер: цены от официального поставщика

На большинстве современных предприятий для автоматизации работ используется специальное оборудование 

http://pro-kluber.ru/

Качество его работы и точность напрямую зависит от регулярности сервисного обслуживания. Для обеспечения стабильности технологических процессов нужно периодически смазывать подвижные элементы. Подбирать с мазки и масла нужно с учетом специфики как установленного оборудования, так и отрасли. Идеальное решение предлагает торговая марка Клюбер, представленная широкой линейкой масел и смазочных материалов для разных отраслей:

  • пищевая;
  • металлургическая;
  • нефтехимическая;
  • деревообрабатывающая.

Если вы хотите подобрать подходящие масла и смазки высокого качества, то проходите по ссылке http://pro-kluber.ru/. Масла и смазки Kluber здесь можно заказать по ценам от официального поставщика с гарантией качества. Выгодные цены обусловлены тем, что все расходные материалы поступают напрямую с завода. Это исключает дополнительную наценку со стороны посредников, а также обеспечивает высочайшее качество. Дополнительный плюс – широкая линейка масел и смазок, поэтому можно подобрать оптимально подходящее решение для любой отрасли.

Использование смазочных материалов и масел марки Klüber помогает сократить расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования, так как продлевается срок службы отдельных узлов и деталей. Для производств с непрерывным циклом плюсом становится такой момент, как увеличение интервалов между обслуживанием, что позволяет сократить расходы. Даже при длительном использовании сохраняются заводские допуски.

Одна марка представлена множеством решений. Вы можете подобрать специальные смазки, разработанные для пищевой и фармацевтической отрасли. Есть биоразлагаемые составы, разработанные и сертифицированные по стандартам EU Ecolabel. Производитель также предлагает смазки и масла для точных узлов в медицинской технике.

По материалам сайта http://pro-kluber.ru/.

