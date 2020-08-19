03:05 12.01.2026

Геотехнический мониторинг является важнейшим элементом инженерного сопровождения строительства. Он позволяет контролировать состояние грунтов, фундаментов и конструкций, отслеживать деформации, осадки и крены, а также оценивать влияние строительства на окружающую застройку. Особенно востребованы такие работы при реализации крупных проектов, строительстве в условиях плотной городской среды и реконструкции существующих объектов.

На рынке России представлено множество организаций, предлагающих услуги геотехнического мониторинга, однако уровень опыта, технического оснащения и подход к анализу данных может существенно отличаться. В нашем материале представлен рейтинг ТОП-7 компаний, выполняющих геотехнический мониторинг в России.

Рейтинг компаний, выполняющих геотехнический мониторинг

1. КТБ Эксперт

Компания «КТБ Эксперт» занимает первое место благодаря комплексному и профессиональному подходу к геотехническому мониторингу. Организация выполняет полный цикл работ — от разработки программы геотехнического мониторинга и установки измерительного оборудования до анализа результатов и подготовки технических заключений для заказчика.

Одним из ключевых преимуществ компании является использование современных автоматизированных систем мониторинга и высокоточных приборов, позволяющих получать достоверные данные в режиме регулярных или непрерывных наблюдений. Специалисты «КТБ Эксперт» обладают большим практическим опытом работы с объектами различной сложности — от жилых комплексов до технически сложных и уникальных сооружений.

«КТБ Эксперт» также специализируется на выполнении оценки влияния строительства (геотехнический прогноз) и разработке раздела обеспечения сохранности ОКН.

Дополнительным подтверждением высокого уровня доверия является сотрудничество компании с крупными федеральными и отраслевыми заказчиками, среди которых ПИК, РОСАТОМ, Газпром, Дом.РФ, Самолет. Это говорит о стабильном высоком качестве выполнения работ и способности компании эффективно работать в рамках масштабных проектов.

Подробнее про геотехнический мониторинг можно узнать на сайте компании.

2. «Геотехническое Обоснование Строительства»

Компания «Геотехническое Обоснование Строительства» занимает вторую позицию благодаря глубокому инженерному и научному подходу к геотехническому мониторингу. Организация специализируется на комплексных инженерных изысканиях и сопровождении строительства, что позволяет учитывать все особенности грунтовых условий и конструктивных решений.

При выполнении мониторинга специалисты разрабатывают индивидуальные программы наблюдений, ориентированные на конкретный объект и его окружение. Такой подход обеспечивает высокую информативность измерений и позволяет своевременно принимать технические решения.

3. Sormax

Компания Sormax хорошо известна как поставщик и интегратор современных измерительных и мониторинговых систем. В области геотехнического мониторинга организация делает ставку на технологичность, автоматизацию процессов и высокую точность данных.

Решения Sormax часто применяются на крупных строительных площадках и объектах с повышенными требованиями к контролю деформаций. Компания активно использует современные датчики и программные комплексы для обработки и визуализации результатов наблюдений.

4. «Оценка влияния строительства»

Компания «Оценка влияния строительства» специализируется на контроле воздействия строительных работ на существующие здания и инженерные сооружения. Геотехнический мониторинг здесь является частью системы оценки рисков и обеспечения безопасности окружающей застройки.

Специалисты компании не только выполняют измерения, но и проводят аналитическую обработку данных, позволяя заказчику понимать причины изменений и их возможные последствия.

5. Юстас

Компания «Юстас» выполняет геотехнический мониторинг в рамках инженерного сопровождения строительных проектов. Организация работает с различными типами объектов — от гражданского строительства до промышленных площадок.

В своей деятельности компания ориентируется на соблюдение действующих нормативов и стандартов, обеспечивая стабильное качество измерений и корректность получаемых данных на всех этапах наблюдений.

6. Бэскит

«Бэскит» предоставляет услуги геотехнического и геодезического мониторинга на строительных объектах различного масштаба. Компания применяет проверенные методы контроля осадок, деформаций и перемещений конструкций.

Услуги подходят для проектов, где требуется регулярный мониторинг с понятной и прозрачной системой отчетности для технического заказчика или застройщика.

7. «Строй проверка»

Компания «Строй проверка» предлагает геотехнический мониторинг в составе технического контроля и обследования строительных объектов. Организация ориентирована на выполнение регламентированных наблюдений и фиксацию изменений состояния грунтов и конструкций.

Такие услуги востребованы при плановом контроле строительства, а также при необходимости подтверждения соответствия проектным и нормативным требованиям.