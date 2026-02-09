23:14 9.02.2026

Для многих авторов первый шаг в научной карьере связан с вопросом: где публиковаться, чтобы работа действительно имела вес. Уже на этом этапе возникает понятие публикация в ЕГПНИ — не как формальность, а как инструмент подтверждения научной активности и качества исследования. Но рядом с ним часто упоминают и так называемый «белый список» журналов, из-за чего у авторов появляется путаница.

Что такое ЕГПНИ и зачем он нужен

ЕГПНИ — это единый государственный перечень научных изданий, в которых допускается размещение результатов исследований. Его основная задача — отсеять сомнительные журналы и создать прозрачное поле для научных публикаций. Для автора это означает одно: статья, вышедшая в журнале из этого перечня, официально признается научным сообществом и может быть учтена при аттестациях, защите диссертаций, отчетах по грантам.

Важно и то, что журналы в перечне проходят регулярную проверку. Их редакционная политика, рецензирование и соответствие тематике находятся под контролем, а значит, риск «псевдонаучной» публикации сводится к минимуму.

Что называют «белым списком»

«Белый список» — понятие неофициальное. Обычно под ним понимают подборки журналов, которые считаются надежными по мнению отдельных организаций, вузов или экспертных сообществ. Такие списки могут быть полезны как ориентир, но они не всегда имеют юридическую или формальную силу.

Кроме того, критерии включения туда могут различаться: где-то учитывают репутацию редакции, где-то — индекс цитирования, а иногда список формируется просто на основе практического опыта.

Ключевая разница

Главное отличие в статусе. ЕГПНИ — это официальный государственный инструмент, а «белый список» — рекомендация. Журнал может быть в чьем-то списке, но не входить в перечень, и наоборот. Для автора это означает разный «вес» публикации в отчетных и академических документах.

Как не ошибиться с выбором

На практике автору важно не просто найти журнал, а подобрать издание, которое соответствует теме работы и требованиям конкретной цели. Здесь особенно ценна поддержка специалистов: эксперты издательства помогут сориентироваться в перечне, оценить перспективы и избежать лишних рисков. Например, именно такой подход предлагает СибАК, сопровождая автора от выбора журнала до выхода статьи.

В итоге ЕГПНИ — это про официальный статус и проверенные правила, а «белый список» — про дополнительный ориентир. Понимание этой разницы экономит время, силы и помогает сделать публикацию действительно работающим шагом в научной карьере.