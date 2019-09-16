Не будет процессов над убийцами

Назначенный 29 августа генеральный прокурор Украины Руслан Георгиевич Рябошапка 9 сентября заявил, что в ближайшее время начнутся посадки чиновников высшего ранга.

Он даже назвал предстоящие аресты "изысканными". Открытым текстом уверяю: на Украине традиции лихоимства и казнокрадства столь древние и сильные, что каждая новая власть располагает богатейшими возможностями законной расправы над предыдущей.

На Майданах и в 2004-м, и в 2014-м уверяли, что борются с коррумпированной верхушкой, — и майданные победители воровали куда круче предшественников.

Но те, кто захватил Киев по результатам второго Майдана, не ограничились набиванием карманов. Эта власть началась с крови! 18 февраля 2014 года несколько десятков майданных боевиков расстреляны из домов, занятых их подельниками. С тех пор власть на крови стоит!

Убийство десятков антимайдановцев засадой в одесском Доме профсоюзов и сожжение самого дома для сокрытия улик. Убийство блестящего публициста — кстати, уверенного в необходимости сохранения и развития самобытности украинской культуры — Александра Алексеевича Бузины. Многие тысячи убийств в Донбассе.

Открытым текстом спрошу: ответственных за эти смерти — а ведь их личности известны! — Рябошапка тоже будет "изысканно сажать"? Ведь нет же. Им не ехать — им шашечки. Президент Зеленский — ходячая политтехнология. Не он победил на выборах, а правильный пиар. И как начала "команда Зе" — так и продолжит. Ярко, убедительно, но не по существу!

Не будет процессов над Парубием за расстрел на Майдане, над Аваковым за крышу для убийц Бузины, над Порошенко за Донбасс, залитый кровью его же соотечественников.

Не будет!

Потому что за переход на серьезные дела политтехнологам заказчики отрывают голову.

Зато наверняка будет яркое шоу с арестом какого-нибудь зама бывшего министра за взятку или откат. С обысками в прямом эфире, трансляциями из зала суда. И вся Украина опять умильно поверит: Зеленский борется с коррупцией и вообще умница.

Ведь это же в телевизоре рассказывают — значит, правда. Опомнитесь!