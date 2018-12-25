Юбилейная шайба Овечкина признана лучшей в НХЛ по итогам 2018 года

12:05

Стоп-кадр из видео в YouTube

Юбилейная шайба, заброшенная форвардом хоккейного клуба «Вашингтон» Александром Овечкиным в ворота «Виннипега», была признана лучшей в НХЛ по итогам 2018 года.

Напомним, игра регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона «Вашингтон» - «Виннипег» состоялась в марте текущего года и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, победивших в овертайме.

В матче Овечкин забросил две шайбы, которые стали для него 599-й и 600-й по счету в регулярных чемпионатах НХЛ.

Именно 600-я шайба вошла в число лучших, сообщается на сайте лиги.

Соседями российского форварда в десятке лучших шайб НХЛ стали форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и одноклубник Овечкина Ларс Эллер.