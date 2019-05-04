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Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

09:46 4.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги, пишет ТАСС.

Как говорится в перечне поручений главы государства, необходимо предусмотреть "установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета".

Также Путин считает необходимым предусмотреть в законодательстве "предоставление налогоплательщикам права при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций учитывать расходы на строительство объектов спорта, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от обложения налогом на добавленную стоимость".

Еще одно поручение главы государства касается совершенствования законодательства об арбитраже (третейском разбирательстве) в профессиональном спорте и спорте высших достижений. Так, президент распорядился установить "в гражданском процессуальном и трудовом законодательстве возможность передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров на рассмотрение третейского суда".

Кроме того, кабинету министров надлежит "подготовить при участии Госдумы и представить предложения по комплексному совершенствованию законодательства о физической культуре и спорте с учетом опыта реализации закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и сложившейся правоприменительной практики, а также при необходимости подготовить новую редакцию названного федерального закона".

Темы: Правительство России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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04.05.2019, 19:10
Гость: Олимпиец

...а, очевидно, ОН, как всегда, не в курсе дела о том, что фитнес и допинг - "близнецы-братья". В общем, колитесь молодежь и подростки, Вам это оплатят.
04.05.2019, 18:12
Гость: Александр Павлович

А бедные бездельники куда ходят?
04.05.2019, 18:10
Гость: Простой генерал от инфантерии

Да, это большое облегчение для двадцати миллионов бедно-нищих россиян, любящих фитнес...
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