«Зенит» стал пятикратным чемпионом России по футболу

10:20

В субботу, четвёртого мая, питерский "Зенит" за три тура до финиша чемпионата России по футболу обеспечил себе золото сезона-2018/19.

Фото со страницы ФК «Зенит» в twitter

Это случилось после того, как питерская команда сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а тульский "Арсенал" обыграл столичный "Локомотив" (2:0).

Результаты матчей программы 27-го тура РПЛ позволили команде Сергея Семака оторваться от всех преследователей на недосягаемое расстояние: "Зенит" и "Локомотив" отделяют девять очков – 58 против 49. И если московский клуб догонит петербуржцев по числу набранных баллов, он будет уступать ему по количеству побед.

Таким образом, сине-бело-голубые завоевали пятый чемпионский титул РПЛ в своей истории, пишет sport.ru.

Уже через несколько часов после решающих баталий в сети появилось видео того, как команда с берегов Невы празднует свой триумф на борту самолёта, который доставил чемпионов в родной город.