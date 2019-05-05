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«Зенит» стал пятикратным чемпионом России по футболу

10:20 5.05.2019

В субботу, четвёртого мая, питерский "Зенит" за три тура до финиша чемпионата России по футболу обеспечил себе золото сезона-2018/19.

Фото со страницы ФК «Зенит» в twitter

Это случилось после того, как питерская команда  сыграла вничью с "Ахматом" (1:1), а тульский "Арсенал" обыграл столичный "Локомотив" (2:0).

Результаты матчей программы 27-го тура РПЛ позволили  команде Сергея Семака оторваться от всех преследователей на недосягаемое расстояние: "Зенит" и "Локомотив" отделяют девять очков – 58 против 49. И если московский клуб догонит петербуржцев по числу набранных баллов, он будет уступать ему по количеству побед.

Таким образом, сине-бело-голубые завоевали пятый чемпионский титул РПЛ в своей истории, пишет sport.ru.

Уже через несколько часов после решающих баталий в сети появилось видео того, как команда с берегов Невы празднует свой триумф на борту самолёта, который доставил чемпионов в родной город.

Темы: Чемпионат России по футболу, ФК «Зенит»
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Комментарии читателей
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05.05.2019, 14:53
Гость: Северин Наливайко

Поздравляю русский клуб "Зенит" с замечательной победой назло всем нехорошим
людям,желающим братским славянским народам только плохого.Но,как говорится:"В
бочке меда ложка дегтя".Руководство "Зенита" приняло решение-наградить выдающегося,самобытного футболиста Александра Кокорина золотой медалью.Это было-бы замечательно,если-бы Саша был на свободе и отмечал вместе с товарищами
из Зенита великую победу питерского клуба.А так вручение медали человеку,находящемуся в суровых условиях СИЗО выглядит странностью.Но мы все
поклонники таланта Александра надеемся,что он вскоре с друзьями выйдет на свободу.
05.05.2019, 11:28
Гость: Газпром

национальное достояние.
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