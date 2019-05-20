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Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

10:00 20.05.2019

Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии, пишет "Интерфакс".

Встреча группы B, прошедшая в Братиславе в воскресенье, 19 мая, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Дубль оформил Никита Кучеров (на 27-й и 56-й минутах), еще одну шайбу забросил Артем Анисимов (4).

Эта победа стала для росийской сборной шестой подряд на мундиале.

Таким образом, сборная России, ранее досрочно оформившая путевку в плей-офф, набрала 18 очков и укрепила лидерство в группе В. У Швейцарии 12 очков, она – на четвертом месте.

Сборной России на групповом этапе осталось провести один матч – против Швеции. Игра пройдет 21 мая и стартует в 21:15 мск.

В другом матче игрового вечера Финляндия в Кошице со счетом 3:0 победила соперников из сборной Франции. Финны, набрав 16 очков, возглавили группу А. Франция - на седьмом месте, 1 балл.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.

Темы: Сборная России по хоккею, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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20.05.2019, 16:32
Гость: ???

Скажу просто. Согласен. Из-за таких игр, снова стал смотреть хоккей.
20.05.2019, 16:27
Гость: ???

Красивая была игра. И комбинации в духе лучших образцов игры "Красной машины" и полная отдача. Если кто-то думает что команда Швейцария слабая, то напомню что она вице-чемпион мира.
20.05.2019, 15:33
Гость: Иван простак

Малкин центр. Его задача именно возить и распасовывать, что он и делает пытаясь вывести Дадонова на ударную позицию. Овечкин....., Кузю жалко.
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