Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира по хоккею

10:00

Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии, пишет "Интерфакс".

Встреча группы B, прошедшая в Братиславе в воскресенье, 19 мая, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Дубль оформил Никита Кучеров (на 27-й и 56-й минутах), еще одну шайбу забросил Артем Анисимов (4).

Эта победа стала для росийской сборной шестой подряд на мундиале.

Таким образом, сборная России, ранее досрочно оформившая путевку в плей-офф, набрала 18 очков и укрепила лидерство в группе В. У Швейцарии 12 очков, она – на четвертом месте.

Сборной России на групповом этапе осталось провести один матч – против Швеции. Игра пройдет 21 мая и стартует в 21:15 мск.

В другом матче игрового вечера Финляндия в Кошице со счетом 3:0 победила соперников из сборной Франции. Финны, набрав 16 очков, возглавили группу А. Франция - на седьмом месте, 1 балл.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.