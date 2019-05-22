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Сборная России по хоккею сыграет в четвертьфинале с США

09:26 22.05.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Сборная России по хоккею со счетом 7:4 выиграла у сборной Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Сборная России по хоккею со счетом 7:4 выиграла у сборной Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира.

Шайбы у россиян забросили Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов.

С семью победами в семи матчах россияне заняли первое место в группе B. В четвертьфинале 23 мая они сыграют со сборной США, которая в своем последнем матче уступила Канаде со счетом 0:3 и заняла в группе A четвертое место.

Темы: США, Сборная России по хоккею, События в мире хоккея
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Комментарии читателей
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22.05.2019, 18:09
Гость: Нет

у тебя опыта. Американцев пройдем легко.
22.05.2019, 16:11
Гость: Бтр

Проиграют, и не из-за страха за контракты, а естественным гармоничным способом, как они умеют это делать.
22.05.2019, 15:54
Гость: Иван простак

Смотри, хоть крикет или шорт-трек на роликах. Кто тебе мешает. Лишь бы вякнуть.
Все комментарии (17)
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