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Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ-2019

19:05 16.07.2019

Сборная России по синхронному плаванию победила в соревнованиях групп с технической программой на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

В составе сборной России с программой "Кадриль" выступили Полина Комар, Анастасия Архиповская, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Майя Дорошко.

Россиянки набрали 96,9426 балла. Вторыми стали китаянки (95,1543), замкнули тройку лучших украинки (93,4514), сообщает "Р-Спорт".

Темы: Выдающиеся спортсмены в России, Плавание в России и в мире, Победы российских спортсменов на международных соревнованиях
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