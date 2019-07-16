Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ-2019

19:05

Сборная России по синхронному плаванию победила в соревнованиях групп с технической программой на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

В составе сборной России с программой "Кадриль" выступили Полина Комар, Анастасия Архиповская, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Майя Дорошко.

Россиянки набрали 96,9426 балла. Вторыми стали китаянки (95,1543), замкнули тройку лучших украинки (93,4514), сообщает "Р-Спорт".