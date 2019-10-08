В России предложили включить бадминтон на снегу в олимпийскую программу

16:08

Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай предложил включить бадминтон на снегу в программу зимних Олимпийских игр, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.



Фото bwfbadminton.com

Как отметили в организации, это предложение соответствует программе AirBadminton, в основе которой лежит создание уникального волана, позволяющего как любителям, так и профессионалам играть практически в любых условиях: на улице, на пляже, на поляне в лесу.

Благодаря специальной форме, новый волан практически не подвержен порывам ветра.



Фото bwfbadminton.com

Программа AirBadminton будет официально презентована в декабре в Гуанчжоу. Для нее разработаны правила и методики игры на улице.

В связи с этим Шахрай предложил уже зимой 2019 года опробовать новый волан в России на снегу. "Игра зимой на снегу актуальна не только для России, но и для Канады, а также стран Северной Европы", - добавил он.

По его мнению развитие зимнего бадминтона неизбежно поставит вопрос о включении его в программу зимних Олимпийских игр.