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Российская фигуристка Трусова выиграла Гран-при с двумя мировыми рекордами

13:59 27.10.2019

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей второго этапа Гран-при, который проходит в канадском Келоуне. 

После короткой программы Трусова была третьей, но успешный прокат произвольной гарантировал ей победу - она заявила четыре четверных прыжка. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе успешно сделала четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и комбинацию четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.

Второе место заняла японка Рика Кихира, тройку призеров замкнула Ен Ю из Южной Кореи, пишет РГ.

Двукратная чемпионка мира, серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева заняла пятое место.

Темы: Победы российских спортсменов на международных соревнованиях, Фигурное катание в России и мире
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Комментарии читателей
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27.10.2019, 15:20
Гость: кадет

Следующий третий старт Гран-При во Франции(Гренобль) 1-3 ноября. Из этой троицы Алена Косторная со своими Тройными Акселями постарается взять еще одно золото и свое 1-е место.
27.10.2019, 14:51
Гость: Будущее

фигурного катания - детсад.
27.10.2019, 14:31
Гость: славянин

Браво Сашенька. Ты наше русское чудо. Желаю успеха всей нашей молодой команде девушек - Саше, Ане и Алене. Вы делаете историю в фигурном катании.
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