Российская фигуристка Трусова выиграла Гран-при с двумя мировыми рекордами

13:59

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей второго этапа Гран-при, который проходит в канадском Келоуне.

После короткой программы Трусова была третьей, но успешный прокат произвольной гарантировал ей победу - она заявила четыре четверных прыжка. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе успешно сделала четверной лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным и комбинацию четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.

Второе место заняла японка Рика Кихира, тройку призеров замкнула Ен Ю из Южной Кореи, пишет РГ.

Двукратная чемпионка мира, серебряная медалистка Олимпиады Евгения Медведева заняла пятое место.