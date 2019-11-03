Золотую медаль российской фигуристки Косторной по ошибке вручили американке

22:50

Во время церемонии награждения фигуристок на этапе Гран-при Internationaux de France по фигурному катанию во французском Гренобле золотую награду россиянки Алене Косторной случайно вручили американской спортсменке Мэрайе Белл.

Глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари по ошибке повесил на шею занявшей третье место Белл золотую медаль. Заметив оплошность, под смех и аплодисменты зрителей американская фигуристка перевесила награду на шею Косторной, которая также восприняла ошибку с юмором, пишет Р-Спорт.

Алена Косторная завоевала золотую медаль в одиночном катании. Второе место заняла другая представительница России Алина Загитова.