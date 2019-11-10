«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами

13:44

Российский футбольный клуб «Спартак» отказался от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в США в январе 2020 года, из-за проблемы с получением американских виз. На сегодняшний день консульство США еще не назначило даты собеседований, пишет Спорт-Экспресс.

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил эту информацию. «К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но, тем не менее, посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», — сказал Федун.

Планировалось, что на турнире во Флориде команда сыграет с бразильскими командами «Коринтианс» и «Палмейрас».