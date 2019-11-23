WADA предложил признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполнительному комитету WADA признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим стандартам антидопингового кодекса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на распространенное заявление организации.

Как говорится в документе, рекомендация комитета по соответствию была основана на отчетах WADA Intelligence and Investigations (I&I) и независимых судебно-медицинских экспертов. В свою очередь отчеты касались несоответствий, обнаруженных в данных, которые Московская антидопинговая лаборатория передала WADA в январе 2019 года. Последующая оценка включала рассмотрение ответов российских властей на список технических вопросов, включая дополнительные, заданные WADA.

В связи с этим, WADA реомендует направить уведомление в РУСАДА о несоблюдении требований кодекса WADA. В уведомлении, помимо прочего, предлагаются условия восстановления.

Внеочередное заседание исполкома WADA, на котором будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе РУСАДА, пройдет 9 декабря.

23 сентября стало известно, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на объяснения.

1 октября генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил об угрозе отстранения российской сборной от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.