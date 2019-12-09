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WADA выставит России счет почти на 5 млн долларов за расследование

23:06 9.12.2019
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выставит России счет за проведение антидопингового расследования, заявил РИА Новости его генеральный директор Оливье Ниггли.

Он отметил, что агентство потратило на расследование "несколько миллионов долларов", но окончательные суммы пока не ясны.

По словам гендиректора WADA, Россия должна выплатить эти деньги до того момента, как статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) восстановят, то есть в течение четырех лет с момента вступления решения в силу.

По словам Ниггли, "счет будет расти".

"Если нам придется предпринимать новые действия, они будут включены в счет. Потому что мы считаем, что не мы должны платить за работу по определению того, кто виновен в том, что нас обманывали", — добавил руководитель агентства.

Он отметил, что Россия должна будет оплачивать все расходы WADA по российскому делу вплоть до восстановления статуса РУСАДА и проведения аудита организации, чтобы подтвердить ее независимость.
 

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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10.12.2019, 00:53
Гость: советский инженер

Наглости wada нет предела. Ни о какой борьбе с допингом тут и речи нет. Это не что иное как политический шантаж. Кстати, не месть ли это за северный поток 2 и силу сибири? И ещё одно: всё это во время переговоров по Донбассу. Не верится что это совпадение. Больше похоже на подготовленную провокацию. Вот только вместо жёсткого ответа российские чиновники могут прогнуться.
10.12.2019, 00:04
Гость: Зоя

Ха-ха-ха!
Дурачки еще и деньги за свое унижение заплатят!
Их бьют по морде, а они еще преданнее в глазки заглядывают.
09.12.2019, 23:53
Гость: Навеяло

Купи кирпич?
Все комментарии (11)
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