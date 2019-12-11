«Дружба-84». Как СССР 35 лет назад бойкотировал Олимпиаду в США

15:24

Ровно 35 лет назад в Москве состоялось торжественное открытие международных соревнований «Дружба-84»

СССР и его союзники по социалистическому лагерю организовали их в связи с бойкотом Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе (США).



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Об отказе от выступления на XXIII летних Играх в Лос-Анджелесе было заявлено 8 мая на пленуме Национального олимпийского комитета СССР. Однако на самом деле решение о неучастии советских спортсменов было принято несколькими днями раньше на заседании Политбюро ЦК КПСС. Спортивная структура просто продублировала решение высшего партийного руководства.

"Дружба" вместо Олимпиады"

"Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развернутой в США антисоветской кампании, - отмечалось в постановлении Политбюро ЦК КПСС. - Положительно отнестись к предложению Спорткомитета СССР о проведении в 1984 году в социалистических странах спортивных соревнований по олимпийской программе".

К олимпийским стартам в Лос-Анджелесе готовились и сильнейшие эстонские спортсмены. Однако им пришлось выступать на "Дружбе-84" - такое название получили экстренно организованные соревнования. Идея, кстати, была не нова. Ее позаимствовали у американцев, которые в год бойкота Олимпиады-80 провели альтернативный турнир легкоатлетов.

"Мысли о том, что мы не поедем в Лос-Анджелес, стали закрадываться еще ранней весной, - вспоминает серебряный призер чемпионата Европы в метании копья Хейно ПУУСТЕ. - У легкоатлетов сборной СССР проходил тренировочный сбор в Абхазии, а в центральных газетах "Правде" и "Известиях" начали появляться публикации о провокациях против советских граждан в США. Стало понятно, что мы можем оказаться без Олимпиады. Так, собственно, и получилось".

"Зато нам выдали олимпийскую форму сборной СССР, в которой должны были выступать в Лос-Анджелесе. Столько экипировки на один сезон я раньше никогда не получал. Свой красно-белый спортивный костюм передал в Музей спорта в Тарту", - добавил Пуусте.

Спортсмены - заложники политических игр

Летняя Олимпиада-84 в Лос-Анджелесе пришлась на пик конфронтации СССР и США. Из-за ввода советских войск в Афганистан американцы и их союзники бойкотировали Олимпиаду-80 в Москве. В сентябре 1983 года над Сахалином был сбит корейский "Боинг" - погибли все находившиеся на борту 269 человек.

"Решение об отказе от выступления на Олимпиаде в Лос-Анджелесе было очень грустным и неприятным, но неожиданным оно не стало, поскольку отношения между СССР и США были в то время очень сложные. Мы, спортсмены, стали заложниками политических игр", - вспоминает события 35-летней давности чемпионка Европы и мира по стрельбе Инна РОЗЕ.

Основным мотивом отказа от выступления в Лос-Анджелесе Москва назвала отсутствие гарантий безопасности советских спортсменов. СССР требовал в письменной форме подтвердить безопасность делегации, но Вашингтон счел это требование неприемлемым.

Единственной эстонской спортсменкой, которой удалось побывать на олимпийских аренах Лос-Анджелеса, оказалась Розе. Случилось это за три с половиной месяца до начала Игр.

"В апреле 1984 года, еще до отказа СССР от участия в Олимпийских играх, в Лос-Анджелесе проходила предолимпийская неделя по пулевой стрельбе. Принимали всех спортсменов очень хорошо. У меня до сих пор сохранился дома талисман Олимпиады-1984 орленок Сэм", - говорит Розе.

Спорт - часть политики

Соревнования "Дружба-84" проходили по 28 видам спорта. Как и на Олимпиаде-80, мастера парусного спорта соревновались в Таллиннском заливе.

В общей сложности в "Дружбе" участвовали свыше 50 стран. Выступали и представители ФРГ, США, Великобритании, Канады - в основном это были спортсмены, которые не сумели пройти олимпийский отбор. Для справки: на Олимпиаде в Лос-Анджелесе участвовали 140 стран.

Когда в 1980 году американцы бойкотировали олимпийские старты в Москве, часто вспоминали лозунг "спорт вне политики", а в 1984 году СССР под этим же лозунгом не поехал на Олимпиаду в Лос-Анджелес и организовал свои международные соревнования.

В неофициальном медальном зачете первое место на "Дружбе" уверенно занял СССР - 282 медали, из которых 126 золотых.

В некоторых видах программы уровень результатов был очень высок. Например, штангисты - они соревновались в Болгарии - установили 28 мировых рекордов. Всего на "Дружбе" было установлено 44 рекорда мира, тогда как в Лос-Анджелесе только 11.

Выдающийся результат показал немецкий копьеметатель Уве Хон. На июньском турнире "Олимпийский день" в Берлине - он был включен в программу "Дружбы" - представитель ГДР совершил бросок на 104.80! Копье воткнулось рядом с границей поля. Для сравнения: чемпион Олимпиады в Лос-Анджелесе финн Арто Хяркенен завоевал золотую медаль с результатом 86.76.

По соображениям безопасности конструкцию копья пришлось вскоре изменить - центр тяжести снаряда был смещен вперед, что сократило дальность бросков.

"У Хона были великолепные физические данные - рост 198 сантиметров, широченный размах рук. Когда он бросал снаряд на "Дружбе" в Москве, все другие виды программы останавливались", - вспоминает занявший четвертое место Пуусте.

Дабы СССР и его союзников не обвиняли в организации альтернативных Олимпийских игр, соревнования были проведены в разных странах и в сроки, не совпадавшие со временем проведения Игр в Лос-Анджелесе.

Сборная СССР смотрела в Таллинне финские телеканалы

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе проходили с 28 июля по 12 августа. Советское телевидение (было два центральных канала) их не освещало.

Интересный выход из ситуации нашел наставник сборной СССР по баскетболу Александр Гомельский. Чтобы увидеть решающие матчи олимпийского турнира, он организовал тренировочный сбор в Таллинне, где можно было смотреть финские телеканалы. Днем баскетболисты тренировались, а вечером и ночью следили за олимпийскими трансляциями.

Тот состав сборной СССР был одним из сильнейших в ее истории. В распоряжении Гомельского было три суперцентровых - Владимир Ткаченко, Александр Белостенный и Арвидас Сабонис. В Лос-Анджелесе сборная СССР не выступала, зато через четыре года в Сеуле она завоевала золотые медали. Правда, без Ткаченко, который получил травму и вынужден был пропустить Олимпиаду-88 в Корее.

1500 рублей за бронзовую медаль

Одними из первых соревнования "Дружба" провели фехтовальщики - они выступали в Будапеште. В состав сборной СССР был включен 18-летний эстонский шпажист Андрус КАЯК, вернувшийся домой с бронзовой медалью командного турнира.

"Тогда я впервые попал в сборную СССР, но вспоминать о соревнованиях особо нечего, - говорит Каяк. - Провел лишь три боя, из которых выиграл один. За бронзовую медаль на "Дружбе" Спорткомитет СССР выплатил премию 1500 рублей, но ее пришлось разделить на троих: часть суммы я отдал личному тренеру Валерию Романову, а еще часть - Георгию Зажицкому, который тренировал в то время сборную Эстонии и выезжал со мной на тренировочные сборы".

"Я стал единственным спортсменом из Эстонии, завоевавшим медаль на "Дружбе". Однако этот турнир не особо котировался - титул лучшего спортсмена года я не получил и никаких поощрений от спортобщества "Динамо", за которое выступал, и от Спорткомитета Эстонской ССР не было",- добавил шпажист.

На "Дружбе" советские спортсмены выступали в форме, которая была пошита для выступления на Олимпиаде-84 в США.

"Когда получил экипировку, в кармане парадного пиджака обнаружил золотистую визитку с надписью "Участник XXIII летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе". Жаль, что я тогда разорвал ее со злости - сегодня это была бы раритетная вещь", - посетовал Каяк.

Поощрительный круиз

По окончании соревнований "Дружба" для спортсменов сборной СССР был устроен поощрительный круиз по Черному морю Сухуми - Варна - Одесса с отдыхом в Болгарии.

"Это путешествие - самое яркое для меня воспоминание о "Дружбе". Память на всю жизнь, - подчеркивает Розе. - На теплоходе собралась олимпийская сборная СССР, которая должна была выступать в Лос-Анджелесе".

"Но там было не только веселье. Если спортивная карьера стрелков может длиться десятилетия, то у гимнасток период выступлений на высоком уровне ограничен одним-двумя олимпийскими циклами. Молодые девчонки плакали на теплоходе, что не попали на Олимпийские игры в Лос-Анджелес. Для них это была настоящая драма - у юных гимнасток отобрали мечту жизни! И никакая "Дружба" не могла заменить Олимпийские игры. Это была и моя потерянная Олимпиада".

Автор: Геннадий Медведев