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Капитан сборной Канады по хоккею извинился за инцидент с гимном России

11:48 29.12.2019
Стоп-кадр из видео
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Хоккеисты сборной России разгромили канадцев в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) в Чехии со счетом 6:0.

Это самый крупный счет в истории выступлений сборных СССР/России на молодежных мировых первенствах в матчах против Канады, пишет "Р-Спорт".

В составе российской команды шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко. 

Матч закончился инцидентом: во время исполнения гимна России по случаю победы капитан канадцев Барретт Хейтон не снял шлем. После того как гимн прозвучал, хоккеисты обменивались рукопожатиями, но игроки сборной России проигнорировали протянутую руку Барретта.

Впрочем, капитан сборной Канады извинился за свой поступок. "Простите, что не снял шлем во время гимна России после сегодняшнего матча, и я приношу извинения команде России и ее болельщикам. Как лидер команды я пытался проанализировать игру и оценить, как мы можем перегруппироваться. Я был потерян в тот момент. Русские отлично сыграли сегодня, и я не хотел проявить неуважение своими действиями", — сказал хоккеист.

В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от Чехии со счетом 4:3. Следующую встречу российская команда проведет против сборной США 29 декабря.

Темы: Хоккей в России, Чемпионаты мира по хоккею
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Комментарии читателей
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29.12.2019, 16:04
Гость: АНТУАН

Подожди расхваливать Иван Иванович.Первенство только началось.А вот с чехами
играли не очень хорошо. Но по первым матчам судить не следует.Помню как ты расхваливал удачный старт Зенита и Локомотива.А я тогда сказал, что неизвестно как они закончат групповые игры. Ну и где эти расхваленные тобой зенитовцы и
железнодорожники?
29.12.2019, 14:45
Гость: Иван Иваныч

Молодцы ребятишки! И хотя матч в группе не ключевой, но с канадцами это всегда битва. Инцидента не видел( от этих тв.... всего можно ожидать),но видел матч в записи.
Всегда переживал, что ушла та советская работа с клюшкой, в стиле Анисина старшего или Харламова. А вчера увидел: врете! -русская школа жива. Пас в борьбе на высокой скорости -пожалуйста! . Приём на скорости с финтом на вход в зону - легко! В касание -не вопрос! Обводка в обстановке количественного превосходства канадцев - получите! Прокидывание шайбы на ход и вперёд на силовой приём- не вопрос! Подкидочка через три четыре клюшки - легко!
-
Я восхищён ( и не результатом, там карта может лечь по разному) а нынешним техническим оснащением ребят. Русская школа пролезла через гены. Они играют как деды. А гены пальцем не раздавишь.
Всех с красивой игрой! Жду от этой сборной финала. Пора вернуть золото. С 2011 года заждалось нас.
29.12.2019, 14:43
Гость: ха

Молодые а соображулистые. Но всёравно с профессиональным спортом нужно заканчивать.
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