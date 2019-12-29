Капитан сборной Канады по хоккею извинился за инцидент с гимном России

11:48

Хоккеисты сборной России разгромили канадцев в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) в Чехии со счетом 6:0.

Это самый крупный счет в истории выступлений сборных СССР/России на молодежных мировых первенствах в матчах против Канады, пишет "Р-Спорт".

В составе российской команды шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Матч закончился инцидентом: во время исполнения гимна России по случаю победы капитан канадцев Барретт Хейтон не снял шлем. После того как гимн прозвучал, хоккеисты обменивались рукопожатиями, но игроки сборной России проигнорировали протянутую руку Барретта.

Впрочем, капитан сборной Канады извинился за свой поступок. "Простите, что не снял шлем во время гимна России после сегодняшнего матча, и я приношу извинения команде России и ее болельщикам. Как лидер команды я пытался проанализировать игру и оценить, как мы можем перегруппироваться. Я был потерян в тот момент. Русские отлично сыграли сегодня, и я не хотел проявить неуважение своими действиями", — сказал хоккеист.

В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от Чехии со счетом 4:3. Следующую встречу российская команда проведет против сборной США 29 декабря.