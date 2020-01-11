ВАДА обратилось в Спортивный арбитраж за разрешением спора с РУСАДА

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с иском в отношении Российского антидопингового агентства, которое не согласилось с санкциями, вынесенными в ее отношении исполкомом ВАДА, сообщает "Интерфакс".

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Кроме этого, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Также Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома ВАДА. 24 декабря общее собрание РУСАДА приняло рекомендацию.

Генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу было поручено 27 декабря направить в ВАДА уведомление о несогласии с санкциями.

Таким образом, РУСАДА будет оспаривать решение исполкома ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Интересы российского агентства будут представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer.