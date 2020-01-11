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ВАДА обратилось в Спортивный арбитраж за разрешением спора с РУСАДА

14:58 11.01.2020
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратилось в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с иском в отношении Российского антидопингового агентства, которое не согласилось с санкциями, вынесенными в ее отношении исполкомом ВАДА, сообщает "Интерфакс".

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Кроме этого, Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Также Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома ВАДА. 24 декабря общее собрание РУСАДА приняло рекомендацию.

Генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу было поручено 27 декабря направить в ВАДА уведомление о несогласии с санкциями.

Таким образом, РУСАДА будет оспаривать решение исполкома ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Интересы российского агентства будут представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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11.01.2020, 15:58
Гость: личный опыт

Когда уже вся эта клоака с названием "профессиональный спорт высших достижений" накроется медным тазом. Уже даже слепому ясно, что это давно чистый шоу-бизнес, потому что резервы человеческого организма к физическим нагрузкам были исчерпаны еще в 70-е годы прошлого века.
Дальше - только химия, которую принимают ВСЕ спортсмены. Наказывают тех, кто попался, потому что фармакология у них устаревшая.
11.01.2020, 15:56
Гость: gvozd

кстати паралельно раскручивается история с агентством по ограничению химического оружия..
как оказалось, отчеты о якобы химической "атаке" сгашного гежима асада в сирийском алеппо - были Фальсифицированы по прямомы приказу руководства агентства.
по показаниям экспертов этого агентства, руководство Изьяло из отчета все что могло поставить под сомнение политическую пропаганду того времени.
а отчет указывал, что атака была Фальсифицирована, балоны с хлором тупо подложены и сьемки видео в госпитале с "жертвами" "отравления" - фальсификация.
однако на основе этого фейка, снакции уже введены, по сирии были ракетные удары..
западная пресса теперь молчит как в рот воды набравши... мол нет никаких заявлений ученых-химиков..
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