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WADA приостановило лицензию московской антидопинговой лаборатории

07:55 23.01.2020
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение временно приостановить лицензию Московской антидопинговой лаборатории, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление организации.

"Всемирное антидопинговое агентство объявляет о временном приостановлении ранее выданную лицензию Национальной антидопинговой лаборатории в Москве (Московская лаборатория). Решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении WADA.

Данное решение предусматривает запрет Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы "Биологический паспорт спортсмена".

"Решение будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым дисциплинарным комитетом", - отметили в WADA.

Ранее эксперты рекомендовали председателю Исполнительного комитета WADA Витольду Баньке "временно приостановить лицензию Московской лаборатории и г-на Банька согласился сделать это немедленно".

Отмечается, что данный шаг был предпринят после решения Исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет объявлено не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в связи с обнаружением WADA манипулирования некоторыми данными извлеченный из Московской лаборатории в январе 2019 года, в нарушении условий восстановления РУСАДА в сентябре 2018 года. Тем самым РУСАДА совершила "серьезное нарушение Кодекса этики".

WADA отозвало полную аккредитацию Московской лаборатории в 2015 году после того, как России были выдвинуты обвинения в наличии допинговой программы. В мае 2016 года лицензия лаборатории были частично возвращена.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины
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Комментарии читателей
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23.01.2020, 11:18
Гость: гнус

"Куда не кинь,везде клин"!За 20 лет "питерские"все "профукали",даже с анализами разобратся не могут по сей день! Меняй не меняй в "седлах" и у "госкормушки" чиновников,толку не будет,даже в "мочеых лабороториях".Болото.
23.01.2020, 09:53
Гость: Мука Лудищев

Вот так пиндостан все свои организации объявляет всемирными, от скромномсти не умрут пиндосы.
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