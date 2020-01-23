WADA приостановило лицензию московской антидопинговой лаборатории

07:55

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение временно приостановить лицензию Московской антидопинговой лаборатории, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление организации.

"Всемирное антидопинговое агентство объявляет о временном приостановлении ранее выданную лицензию Национальной антидопинговой лаборатории в Москве (Московская лаборатория). Решение вступает в силу немедленно", - говорится в заявлении WADA.

Данное решение предусматривает запрет Московской лаборатории выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови в рамках программы "Биологический паспорт спортсмена".

"Решение будет действовать до окончания дисциплинарного разбирательства, проводимого независимым дисциплинарным комитетом", - отметили в WADA.

Ранее эксперты рекомендовали председателю Исполнительного комитета WADA Витольду Баньке "временно приостановить лицензию Московской лаборатории и г-на Банька согласился сделать это немедленно".

Отмечается, что данный шаг был предпринят после решения Исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет объявлено не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в связи с обнаружением WADA манипулирования некоторыми данными извлеченный из Московской лаборатории в январе 2019 года, в нарушении условий восстановления РУСАДА в сентябре 2018 года. Тем самым РУСАДА совершила "серьезное нарушение Кодекса этики".

WADA отозвало полную аккредитацию Московской лаборатории в 2015 году после того, как России были выдвинуты обвинения в наличии допинговой программы. В мае 2016 года лицензия лаборатории были частично возвращена.