Гол Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

16:05

Американский телеканал ESPN отобрал десять лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги. В топ-10 попали четыре шайбы, заброшенных российскими хоккеистами.

Первое место занял лучший снайпер НХЛ последнего десятилетия Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон". По версии ESPN, лучшей его шайбой стала та, которую он забросил в ворота "Аризоны Койотс" (в то время "Финикса") в 2006 году, сообщает "Российская газета". 16 января российский хоккеист поразил ворота соперника с очень острого угла, лежа на льду.

На второй строчке оказались двое. Андрей Свечников из "Каролины" и Филипп Форсберг, поразившие ворота в стиле игры лакросс. На третьей строчке легенда "Питтсбурга" Марио Лемье.

Павел Буре занял в этом рейтинге шестое место, а Павел Дацюк - девятое.