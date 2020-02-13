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Гол Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

16:05 13.02.2020

Американский телеканал ESPN отобрал десять лучших голов за всю историю Национальной хоккейной лиги. В топ-10 попали четыре шайбы, заброшенных российскими хоккеистами.

Первое место занял лучший снайпер НХЛ последнего десятилетия Александр Овечкин, выступающий за "Вашингтон". По версии ESPN, лучшей его шайбой стала та, которую он забросил в ворота "Аризоны Койотс" (в то время "Финикса") в 2006 году, сообщает "Российская газета".  16 января российский хоккеист поразил ворота соперника с очень острого угла, лежа на льду.

На второй строчке оказались двое. Андрей Свечников из "Каролины" и Филипп Форсберг, поразившие ворота в стиле игры лакросс. На третьей строчке легенда "Питтсбурга" Марио Лемье.

Павел Буре занял в этом рейтинге шестое место, а Павел Дацюк - девятое.

Темы: Хоккей в мире, Выдающиеся спортсмены в России
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Комментарии читателей
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13.02.2020, 19:31
Гость: Zahar

Знаменитый российский хоккеист,абсалютно НИЧЕГО не сделавший для сборной команды России.
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