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Логинов снялся с гонки на ЧМ по биатлону из-за психологической неготовности

13:13 23.02.2020
Александр Логинов. Стоп-кадр из видео
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Российский биатлонист Александр Логинов отказался от участия в гонке с общего старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

На решение спортсмена повлияла психологическая неготовность, сообщает "Чемпионат".

Накануне утром в расположении сборной России итальянская полиция провела обыск. В частности, обыск прошел в номере Логинова и его партнера по команде Евгения Гараничева.

Проверка была связана с тем, что Александр Касперович, тренер Логинова, "ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман", рассказал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Кроме того,  проводилась проверка на предмет возможного нарушения Логиновым антидопинговых правил. Ранее спортсмен уже отбыл дисквалификацию за допинг.

В субботу Логинов принял участие в мужской эстафете, российская команда заняла четвертое место.

По окончании гонки спортсмен заявил, что в скором времени может завершить карьеру. Он выразил мнение, что стороны, инициировавшие его обыск на чемпионате мира в Италии, хотят вынудить спортсмена поставить точку в выступлениях на профессиональном уровне, пишет "Интерфакс".

"Меня уже ничего не удивляет. Видимо, таким образом пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Значит, если так будет лучше для кого-то, то вскоре надо будет так и сделать", - заявил Логинов.

На чемпионате мира в Италии Логинов выиграл золото в спринте и бронзу – в гонке преследования.

Темы: Биатлон в России и в мире
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Комментарии читателей
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23.02.2020, 18:59
Гость: Тренер

Логинова можно понять, почему он один должен отстаивать интересы и престиж России на ЧМ в Италии? Когда это больше никому не нужно не тренерам, не российскому министерству спорта, не спортивным чиновникам и правительству РФ. Никто из них не вступается за Логинова и не защищают наших спортсменов, чиновникам главное свои карманы набить. Их заявление на все унижения с допингом, мы будем сотрудничать с ВАДА, никаких демаршей и отказов от участия в олимпиаде. Росси следует выйти из всех международных спортивных организацией где нас унижают и проводить свои чемпионаты мира и олимпиады.
23.02.2020, 18:40
Гость: Димон

Телефон забрали а он расстроился, выступать не может, тьфу.
23.02.2020, 18:09
Гость: Игнат Степаныч

Это именно путинские биатлонисты лишены всякой чести и совести. Ни одной медальки без допинга не могут завоевать. И еще хватает наглости соревноваться на равных с чистыми норвежскими спортсменами.
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