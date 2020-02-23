Логинов снялся с гонки на ЧМ по биатлону из-за психологической неготовности

13:13

Российский биатлонист Александр Логинов отказался от участия в гонке с общего старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

На решение спортсмена повлияла психологическая неготовность, сообщает "Чемпионат".

Накануне утром в расположении сборной России итальянская полиция провела обыск. В частности, обыск прошел в номере Логинова и его партнера по команде Евгения Гараничева.

Проверка была связана с тем, что Александр Касперович, тренер Логинова, "ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман", рассказал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Кроме того, проводилась проверка на предмет возможного нарушения Логиновым антидопинговых правил. Ранее спортсмен уже отбыл дисквалификацию за допинг.

В субботу Логинов принял участие в мужской эстафете, российская команда заняла четвертое место.

По окончании гонки спортсмен заявил, что в скором времени может завершить карьеру. Он выразил мнение, что стороны, инициировавшие его обыск на чемпионате мира в Италии, хотят вынудить спортсмена поставить точку в выступлениях на профессиональном уровне, пишет "Интерфакс".

"Меня уже ничего не удивляет. Видимо, таким образом пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Значит, если так будет лучше для кого-то, то вскоре надо будет так и сделать", - заявил Логинов.

На чемпионате мира в Италии Логинов выиграл золото в спринте и бронзу – в гонке преследования.