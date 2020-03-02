Олимпийская чемпионка Сотникова завершила карьеру

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Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. 23-летняя спортсменка приняла это решение из-за проблем со здоровьем.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — сказала Сотникова, объяснив, что соревноваться ей не позволяет здоровье.

На прошлой неделе фигуристку выписали из больницы после операции, которую провели из-за остеохондроза. Ее тренер Елена Буянова тогда отмечала, что спортсменке предстоит длительное восстановление, передает ТАСС.

Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях сезона 2015–2016 годов.

Сотникова — чемпионка Олимпиады в Сочи 2014 года и первая россиянка в истории, которая завоевала золото в одиночном женском катании в индивидуальном зачете. Кроме того, она дважды была серебряным призером на чемпионатах Европы (в 2013 и 2014 годах).