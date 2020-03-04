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Адвокат биатлонисток опроверг заявление о ложных подписях Родченкова

14:51 4.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Адвокат российских биатлонисток Алексей Панич опроверг заявление о ложных подписях бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в деле о применении запрещенных веществ. Об этом сообщает РБК.

По его словам, он не говорил о том, что Родченков визировал при помощи подложной подписи документы о применении допинга отечественными биатлонистками.

«Я заметил, что некоторые СМИ опубликовали неверную информацию со ссылкой на мой комментарий в отношении нового показания Родченкова, представленного в ходе слушания. Они утверждают, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что я никогда не давал такого заявления», - сказал адвокат.

Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.

«Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее защита российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной заявила, что предоставленные МОК подписи на письменных показаниях Григория Родченкова являются подделкой. Это впоследствии подтвердили эксперты.

Документы считаются ключевыми доказательствами по делу об их пожизненной дисквалификации и аннулировании их результатов на Олимпиаде-2014 в Сочи. В дальнейшем CAS дал МОК сутки, чтобы объяснить поддельные подписи.

На Олимпиаде в Сочи Зайцева, Романова и Вилухина стали серебряными призерами в эстафете. Вилухина также стала второй в спринте. Эти результаты были аннулированы.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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04.03.2020, 23:41
Гость: gvozd

страхуется панич.. боится метрополию злить.
04.03.2020, 18:12
Гость: Nik

Гриша признал подделку своей истинной подписью,поскольку запахло жаренным.
04.03.2020, 15:20
Гость: stalker

Нет, это прикольно. Два независимых эксперта-почерковеда (один из которых из Великобритании) говорят о подделке подписи Родченкова. А МОК представляет нотариально засвидетельствованное заявление Родченкова об их подлинности. Это цирк. Возникают сомнения уже относительно самого нотариуса. И вообще, а можно ли полагаться в таком случае, что перед нотариусом предстал сам Родченков, а не кто-то вместо него ?
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