Адвокат биатлонисток опроверг заявление о ложных подписях Родченкова

14:51

Адвокат российских биатлонисток Алексей Панич опроверг заявление о ложных подписях бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в деле о применении запрещенных веществ. Об этом сообщает РБК.

По его словам, он не говорил о том, что Родченков визировал при помощи подложной подписи документы о применении допинга отечественными биатлонистками.

«Я заметил, что некоторые СМИ опубликовали неверную информацию со ссылкой на мой комментарий в отношении нового показания Родченкова, представленного в ходе слушания. Они утверждают, что МОК признал, что подписи Родченкова были подделаны. Я хотел бы подчеркнуть, что я никогда не давал такого заявления», - сказал адвокат.

Между тем Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) заявление бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, говорится в заявлении пресс-службы комитета.

«Сегодня МОК предоставил CAS нотариально заверенное заявление доктора Родченкова, которое подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства, и которое было принято комиссией», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее защита российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной заявила, что предоставленные МОК подписи на письменных показаниях Григория Родченкова являются подделкой. Это впоследствии подтвердили эксперты.

Документы считаются ключевыми доказательствами по делу об их пожизненной дисквалификации и аннулировании их результатов на Олимпиаде-2014 в Сочи. В дальнейшем CAS дал МОК сутки, чтобы объяснить поддельные подписи.

На Олимпиаде в Сочи Зайцева, Романова и Вилухина стали серебряными призерами в эстафете. Вилухина также стала второй в спринте. Эти результаты были аннулированы.