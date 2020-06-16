В Японии не исключили нового переноса летней Олимпиады из-за коронавируса

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Олимпиада в Токио, запланированная на лето 2021 год может быть снова перенесена. Об этом заявил директор оргкомитета игр Харуюки Такахаси.

Токио должны были принимать летнюю Олимпиаду и Паралимпийские Игры этим летом, однако из-за новой коронавирусной инфекции их проведение было отложено на год.

Однако в оргкомитете не ислючают, что и к лету следующего года ситуация с распространением коронавирусной инфекции может быть по-прежнему напряженной. В связи с этим они могут быть снова перенесены.

"Мы стремимся провести Игры летом 2021 года. Отмены игр абсолютно необходимо избежать, так как это нанесет огромный удар по экономике Японии. Если весной будущего года станет понятно, что проведение Олимпиады проблематично, мы еще рад будем должны проработать продление с Международным олимпийским комитетом", - заявил Такахаси изданию Nikkan Sports News.

В последние недели обсуждалось проведение Игр в "упрощенном виде", при этом многие специалисты считают, что проведение Игр будет невозможным, если к тому времени не будет создана вакцина против COVID-19.

При этом перенос Игр еще на один год создаст много проблем, так как на 2022 год намечены зимние Олимпийские игры в Пекине, молодежная олимпиада в Сенегале, а также летняя Олимпиада в Париже, до проведения которой останется два года.