Спорт во время пандемии

15:28

Несмотря на рекордное падение прибыли в условиях отсутствия спортивных соревнований из-за пандемии коронавируса, компания ФОНБЕТ продолжает выполнять свои обязательства по финансированию отечественного спорта

Букмекерская компания ФОНБЕТ, лидер отечественного беттингового рынка, продолжает поддерживать российский спорт даже в тяжелейших условиях, сложившихся из-за распространения COVID-19. По итогам второго квартала 2020 года компания перечислит спортивным федерациям 15 млн рублей — несмотря на то, что из-за отмены спортивных соревнований прибыль компании предсказуемо снизилась.

В конце марта Первая СРО букмекеров России обратилась к правительству страны с предложением снизить финансовую нагрузку на компании — организаторы пари до восстановления соревновательного календаря. Организация мотивировала это тем, что, по разным оценкам, пандемия коронавируса может впервые в истории привести к падению букмекерского рынка, которое может составить 50-70%.

В период отсутствия официальных спортивных соревнований компании лишились значительной части выручки. Соревнования были остановлены практически полностью, а клубы - пункты приема ставок - закрыты. Следовательно, обязательные целевые отчисления в пользу спортивных федераций, минимальный размер которых составляет 15 млн рублей, поставит на грань выживания многих участников рынка и оставит без заработка тысячи сотрудников букмекерских компаний.

Сейчас закон обязывает букмекеров перечислять в пользу спортивных федераций, на чьи мероприятия они принимают ставки, 5% дохода. При этом оговаривается, что суммарный целевой платеж должен быть не меньше 15 млн рублей. Из этих денег финансируется как профессиональный, так и детский спорт. Таким образом, именно букмекеры стали ключевыми спонсорами российского спорта, в то время как государство взяло курс на постепенное сокращение финансирования в этом секторе.

Первая СРО предложила разрешить букмекерам выплачивать 5% от дохода без учета минимального порога в 15 млн. Это помогло бы выжить букмекерским конторам, но поставило в сложнейшие условия российский спорт, который также остался фактически без источников дохода из-за остановки соревновательной деятельности. Пострадали и детские спортивные школы и секции: пока маленькие спортсмены сидели на карантине, без работы и заработка остались тысячи тренеров по всей стране.

ФОНБЕТ не оставила без поддержки не только собственных сотрудников, которые исправно получали зарплату, несмотря на закрытие пунктов приема ставок, но и российских спортсменов.

Как сообщает конфиденциальный источник в ФОНБЕТ, если бы компания выплачивала 5% с дохода за этот период, целевой платеж федерациям не превысил бы одного миллиона рублей. Однако ФОНБЕТ и не думает отказываться от своих обязательств и перечисляет российскому спорту 15 млн, несмотря на тяжелую ситуацию в отрасли. Поддержка отечественного спорта, в том числе детско-юношеского, остается одним из главных приоритетов компании.