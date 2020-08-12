Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила штраф в размере $6,31 млн

19:45

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила штраф Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Сумма штрафа составляет 6,31 миллиона долларов и включает в себя наложенные на организацию решением совета World Athletics штрафные санкции, а также связанные с расследованием дела Лысенко судебные расходы.

Пресс-служба ВФЛА сообщает, что организация «не смогла изыскать необходимые средства и выплатить штраф в срок до 1 июля. В связи с этим федерации грозило полное исключение из World Athletics, российские легкоатлеты при этом лишились бы возможности выступления на международных соревнованиях. Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации, которое выделило ВФЛА единовременную субсидию на развитие легкой атлетики».

Теперь ВФЛА должна до 31 августа направить в World Athletics план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу, который основывается на рекомендациях World Athletics. Данный план разрабатывается рабочей группов, в которую входят представители ВФЛА, Олимпийского комитета России, РУСАДА и Министерства спорта Российской Федерации.

Напомним, весной текущего года World Athletics оштрафовала ВФЛА на 10 миллионов долларов за вмешательство в расследование дела российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Половина этой суммы должна была быть выплачена до 1 июля. При этом отмечалось, что если ВФЛА уложится в указанный срок, то остальные 5 миллионов станут условными и штраф будет взят только при новом зафиксированном нарушении правил.