Представлена обновленная форма сборной России по футболу

21:07

РФС совместно с компанией Adidas провел презентацию обновленной формы сборной России, в которой национальная команда сыграет на чемпионате Европы-2020.

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС, Adidas создал обновленный дизайн джерси, сделал его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы», - цитирует сообщение пресс-службы компании издание Евро-Футбол.

Финальный этап Евро-2020 пройдет с 11-го июня по 11-е июля 2021-го года. Турнир был перенесен на следующий год в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Презентация формы сборной России к чемпионату Европы 2020 года состоялась 7 ноября 2019 года. Экипировка была выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага в обратном порядке, образуя тем самым цветовую гамму флага Сербии.

Фото с сайта footyheadlines.com

15 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что в союзе считают этот дизайн экипировки неудачным, тогда же генеральный секретарь организации Александр Алаев выразил надежду на то, что перед чемпионатом Европы 2020 года национальная команда получит от Adidas новую эксклюзивную экипировку. Спустя месяц глава РФС сообщил о том, что немецкая компания разработает для сборной форму с индивидуальным дизайном.