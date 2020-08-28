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Критиковавший Минспорт глава РУСАДА покинет свой пост

15:04 28.08.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решило уволить гендиректора организации Юрия Гануса. Об этом прессе рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, пишет ТАСС.

«Внимательно рассмотрев все доводы коллег, общее собрание учредителей РУСАДА решило принять рекомендации и отстранить Гануса от должности. Решение было принято исключительно на основе выявления фактов нарушений», — сказал Поздняков. 5 августа наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие Ганусу и рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос его увольнения.

Этим летом ОКР опубликовал отчет о результатах аудита РУСАДА. В олимпийском комитете заявили, что проверка выявила «серьезные нарушения» в деятельности РУСАДА и ее гендиректора. В РУСАДА выводы аудита назвали «преднамеренной фабрикацией ложных доводов и фактов».

Юрий Ганус известен резкими высказываниями в адрес чиновников и Кремля. После того, как Россию решили временно лишить права на участие в Олимпиаде и чемпионатах, гендиректор РУСАДА призывал к отставке министра спорта Павла Колобкова, намекая на его ответственность за санкции. Ганус говорил, что российские спортсмены будут оставаться в роли жертвы до тех пор, пока Минспорта не будут руководить люди «с высоким коэффициентом доверия».

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Летние и зимние Олимпийские игры , Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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28.08.2020, 16:46
Гость: Юри_й

бояре плохие потому что
28.08.2020, 16:18
Гость: кадет

Профессионал в спорте оказался неугодным Кремлевской касте псевдо-либералов, отвечающих за спорт.
28.08.2020, 15:57
Гость: gvozd

кстати далеко не все страны открыли у себя эти филилалы американской вады.. - наследие "святых 90х"..
зачем рф платит членские взносы в эту организацию, какой смысл в ее сушествовании?
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