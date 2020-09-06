Россия обыграла Венгрию в матче Лиги наций

21:20

Сборная России по футболу на выезде обыграла Венгрию в матче 2-го тура Лиги наций. Проходившая в Будапеште игра завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян.

Счет на 15-й минуте встречи открыл полузащитник Антон Миранчук, затем на 33-й минуте преимущество сборной РФ удвоил хавбек Магомед Оздоев. Во втором тайме третий гол забил защитник Марио Фернандес (46-я). Затем венгры отыграли два мяча благодаря голам хавбека Роланда Шаллаи и нападающего Немани Николича.

Напомним, 3 сентября россияне одержали победу над сербами со счетом 3:1. Тогда дублем отметился нападающий Артем Дзюба.