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Россия обыграла Венгрию в матче Лиги наций

21:20 6.09.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com

Сборная России по футболу на выезде обыграла Венгрию в матче 2-го тура Лиги наций. Проходившая в Будапеште игра завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян.

Счет на 15-й минуте встречи открыл полузащитник Антон Миранчук, затем на 33-й минуте преимущество сборной РФ удвоил хавбек Магомед Оздоев. Во втором тайме третий гол забил защитник Марио Фернандес (46-я). Затем венгры отыграли два мяча благодаря голам хавбека Роланда Шаллаи и нападающего Немани Николича.

Напомним, 3 сентября россияне одержали победу над сербами со счетом 3:1. Тогда дублем отметился нападающий Артем Дзюба.

Темы: Сборная России по футболу, Спортивные события и персоны, Футбол в России
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Комментарии читателей
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06.09.2020, 22:11
Гость: xmyr

Гы..обыграли..хорошо что не проиграли....одни вопросы с такой игрой.
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