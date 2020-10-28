«Позор для России»: норвежцы радуются фиаско Устюгова

16:11 28.10.2020

Биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в употреблении запрещенных препаратов и лишен трех олимпийских медалей. Норвежское издание Dagbladet назвало это наказание «позором для России и Владимира Путина»

27 октября отечественный спорт столкнулся с очередными проблемами, связанными с допинговой историей. На этот раз роль мученика, страдающего от действий международных антидопинговых агентств, исполнил биатлонист Евгений Устюгов.

С вопросами о допинге уроженец Красноярска, завершивший профессиональную карьеру еще в апреле 2014-го, сталкивался неоднократно из-за особенностей своего организма. Подозрения вызывали аномально высокие показатели гемоглобина у россиянина, которому приходилось доказывать это наследственными редкими генетическими мутациями. Спортсмена подозревали, например, в употреблении эритропоэтина. Чтобы оправдаться, Евгению пришлось обратиться в суд, и в итоге дело было закрыто.

Однако по неизвестным причинам за российского биатлониста решили взяться вновь. И теперь Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) официально признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил, обвинив его в употреблении запрещенных веществ. Вместе с этим все результаты, показанные Евгением в период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14, были аннулированы.

Таким образом, Устюгов теперь не является чемпионом Олимпийских игр — 2010 в масс-старте, призером эстафеты в Ванкувере и победителем эстафетной гонки Сочи-2014. Следовательно, олимпийских медалей вместе с ним лишились его соотечественники Иван Черезов, Максим Чудов, бежавший с Устюговым в Ванкувере и Сочи Антон Шипулин, а также Дмитрий Малышко и Алексей Волков.

На обжалование обвинительного приговора у дисквалифицированного российского биатлониста есть 21 день. Этой возможностью он, судя по всему, воспользуется.

О деле Устюгова уже высказались едва ли не все главные люди из российского биатлона, что естественно. Неудивительно было и увидеть реакцию со стороны Норвегии, которая к допинговому скандалу в отечественном спорте относится с особым трепетом. Если решение о лишении российской мужской сборной триумфа в эстафете на Играх-2014, то золотые награды будут переданы немецким биатлонистам, на второе место поднимется Австрия, а Норвегия замкнет тройку лидеров. Кроме того, норвежская олимпийская сборная опередит россиян по количеству золотых наград и обойдет отечественных атлетов в общем медальном зачете Олимпиады в Сочи.

Естественно, норвежское издание Dagbladet, которое известно своими провокационными высказываниями о допинге в российском спорте, обойти эту тему стороной не могло.

«Герой российского биатлона Евгений Устюгов осужден Спортивным арбитражным судом за мошенничество со своей кровью и применением допинга. Теперь россияне потеряют олимпийское золото в сочинской эстафете. И, что гораздо важнее, Россия больше не является лучшей страной на Играх-2014. Это само по себе является откровенным провалом для Владимира Путина. Олимпиада в Сочи была личной игрушкой российского президента. Под его руководством великая держава привлекла иностранных звезд, предоставив им российское гражданство, чтобы страна-хозяйка выиграла свою Олимпиаду», — в свойственном им стиле пишут норвежские журналисты.

Авторы заметки не стеснялись в выражениях и открыто обвинили российские власти в организации государственной допинговой программы, в которой «участвовали сотни лучших спортсменов для достижения максимальных результатов на своей родине». Вспомнили норвежцы и всю допинговую историю, последствия которой Россия переживает и по сей день. В том числе авторы статьи прошлись по скандалу именно сочинской Олимпиады, по итогам которой после долгих разбирательств порядка 15 отечественных атлетов были дисквалифицированы за нарушением антидопинговых правил.

«Их мошенничество было рассекречено. Теперь Норвегия станет победителем Олимпиады-2014 и опередит в медальном зачете униженную и разоблаченную Россию. Но праздновать такую победу мы не будем. Российское мошенничество оказалось настолько грубым и наглым, что в конечном итоге пострадал весь мировой спорт», — пишут репортеры Dagbladet.

Говоря про Устюгова, авторы заметки не проигнорировали тот факт, что сам спортсмен оправдывался перед допинг-службами об аномальных показателях гемоглобина особенностями своего организма. Однако норвежцы словам российского биатлониста не верят. По их мнению, история с наличием в организме крайне редких мутаций, определяющих повышенный уровень гемоглобина, является выдумкой. Причем не только Устюгова, но и российских властей и ученых, которые заступились за спортсмена.

«Путин лично общался с руководителями Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, которые и объяснили аномальные показатели крови якобы генетическими особенностями Устюгова, чтобы поддержать своего биатлониста. Путин это исследование оценил очень высоко», — говорится в материале.

Про президента России, кстати, авторы заметки написали достаточно много. По мнению норвежцев, весь допинговый скандал, последовавший после сочинской Олимпиады, является провалом лично российского лидера. В связи с этим в Dagbladet не смогли обойти стороной и грядущие слушания в CAS, которые определят судьбу всего отечественного спорта на долгие годы вперед.

Из-за допингового скандала Россия страдает еще с ноября 2015 года, когда последовали серьезные санкции и наказания от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Они — санкции — естественным образом коснулись и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишившееся статуса соответствия. В сентябре 2018-го на очередном заседании исполкома WADA отечественное ведомство было амнистировано.

Однако для полной реабилитации РУСАДА было обязано предоставить международной экспертной группе доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории и передать допинг-пробы российских спортсменов. Это, хоть и с запозданием, было в итоге осуществлено, но в результате проверок эксперты WADA уличили Россию в многочисленных махинациях. Выяснилось, что информация из базы данных была частично удалена и изменена, огромное количество допинг-проб также оказались уничтожены.

За это исполком WADA 9 декабря 2019-го единогласно принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия. Согласно вердикту, Россия на четыре года лишится возможности проводить крупнейшие спортивные международные соревнования на своей территории, а атлеты не смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под своим национальным флагом. Набсовет РУСАДА обжаловал данное решение в CAS, который рассмотрит апелляцию в период с 2 по 5 ноября 2020-го.

Норвежские журналисты убеждены, что грядущие слушания, которые пройдут в закрытом режиме, закончатся для России плачевно:

«Россияне отчаянно пытаются добиться отмены четырехлетнего запрета на участие во всех международных чемпионатах. Но у них ничего не получится. В ближайшем будущем чемпионаты Европы и мира, Олимпийские игры пройдут без России как нации. Русским это очень невыгодно с точки зрения политики. Чем более изолированным от мира они себя чувствуют, тем нестабильнее они становятся. За пять лет, которые прошли с момента раскрытия сочинской аферы, российские власти так и не взяли на себя ответственность за сделанное. Вместо этого махинации только продолжаются. Подделка допинг-проб и взлом базы данных московской лаборатории — это настоящий парадокс, учитывая нынешнее состояние российского спорта. И теперь страна вот-вот будет исключена отовсюду. И это унижение последует сразу же после того, как Россия потеряла звание победителя собственных Олимпийских игр из-за жульничества. Это большой позор и для страны, и для Путина».

Автор: Андрей Сенченко