В МОК пообещали вакцинировать зрителей Олимпиады-2021

14:20 16.11.2020

Спортсмены и зрители, которые приедут на летнюю Олимпиаду 2021 года в Токио, будут вакцинированы, если к этому моменту препарат будет доступен. Об этом рассказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщает Associated Press.

«Ради безопасности японского народа МОК приложит большие усилия, чтобы как можно больше участников и зрителей Олимпийских игр прибыло сюда с вакциной, если к тому времени она будет доступна», — цитирует агентство заявление Баха, сделанное во время встречи с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга.

Президент МОК пояснил, что грядущая вакцинация «вселяет в нас большую уверенность» в то, что «зрители Олимпиады будут наслаждаться безопасностью на стадионах».

«Мы твердо намерены провести Олимпийские игры в Токио следующим летом как доказательство того, что человечество победило вирус», — отметил также Суга.

Игры в Токио должны были пройти летом 2020-го, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Минувшей весной в разгар пандемии, президент оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори допустил, что проведение Олимпиады в Японии может быть полностью отменено. По сведениям Университета Джонса Хопкинса на 15 ноября, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 118 846. 1875 человек погибли.