В МОК пообещали вакцинировать зрителей Олимпиады-2021
Спортсмены и зрители, которые приедут на летнюю Олимпиаду 2021 года в Токио, будут вакцинированы, если к этому моменту препарат будет доступен. Об этом рассказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, сообщает Associated Press.
«Ради безопасности японского народа МОК приложит большие усилия, чтобы как можно больше участников и зрителей Олимпийских игр прибыло сюда с вакциной, если к тому времени она будет доступна», — цитирует агентство заявление Баха, сделанное во время встречи с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга.
Президент МОК пояснил, что грядущая вакцинация «вселяет в нас большую уверенность» в то, что «зрители Олимпиады будут наслаждаться безопасностью на стадионах».
«Мы твердо намерены провести Олимпийские игры в Токио следующим летом как доказательство того, что человечество победило вирус», — отметил также Суга.
Игры в Токио должны были пройти летом 2020-го, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Минувшей весной в разгар пандемии, президент оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори допустил, что проведение Олимпиады в Японии может быть полностью отменено. По сведениям Университета Джонса Хопкинса на 15 ноября, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 118 846. 1875 человек погибли.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А известно ли МОК, что ВОЗ уже признал вакцинацию не эффективным средством борьбы с этой болезнью ? А раз так, то добро пожаловать на Олимпиаду. А потом сразу на больничную койку.
Многие ваши коллеги,Александр Тихонов- олимпийские чемпионы убеждены, что решение WADA – мировой заговор против России. Наши спортсмены ни в чём не виноваты, а допинг используют везде.
— Враньё! У нас около 3000 допингов, и что мы хотим? Лёгкая атлетика изгнана из Международной федерации, штанга изгнана, биатлон тоже изгнан. Что мы хотим? Какие решения приняты у нас в стране? Кто наказан?
Чагин (Виктор Чагин – главный тренер Центра Олимпийской подготовки по спортивной ходьбе, пожизненно дисквалифицирован), который заколол всех ходоков в Мордовии, выезжает за границу, ему оплачивают билеты, гостиницу. Чепалов (Анатолий Чепалов, тренер, отец Юлии Чепаловой, олимпийской чемпионки по лыжному спорту), чья дочь замешана в допинговом скандале, ему тоже всё оплачивают и он тоже выезжает… Алексей Ловчев, штангист (четверо попались), прилетает с допингом с чемпионата мира в Хьюстоне, уже дисквалифицированный, а губернатор назначает его советником губернатора по спорту. Можно считать это нормальным явлением?
— Удобно объяснить дисквалификации тем, что «мы – сироты, никто нас не любит»!
— Это наша самая большая проблема. Мы врём себе и в малом, и в большом. Врать научились, ответить – нет. Кто хоть раз внятно ответил? Вот Родченков. Окончил МГУ, работал в серьёзнейшей компании в Монреале. Он один из лучших выпускников МГУ. У нас его представили дураком. Если бы Родченкову не пообещали тюрьму и сгноить, то, полагаю, он не уехал бы от нас.
юлька особенно против тренера по ходьбе Чагина.Эти супостаты
посмели поймать его на 30-том спортсмене которому он всучил
допинг.
Сколь ни выдаваемой за "вакцинацию"!
Согласье даёт или нет, а придётся
Из зрителей каждому, что ли, колоться?
Щасс. Американцы продавят, от которой ... на лбу вырастает и людей парализует. Но вирусу пофиг.