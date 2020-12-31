Российская теннисистка Веснина заявила о возобновлении карьеры

Елена Веснина

Россиянка Елена Веснина (олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой) намерена возобновить выступления в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

На турнирах Большого шлема в парном разряде Веснина также выиграла Roland Garros, Wimbledon и US Open.

«Я возвращаюсь в тур. Как многие, наверное, догадывались, но теперь хочу с вами официально поделиться этой новостью. Чуть позже смогу сообщить, на каком турнире это произойдет, так как календарь WTA до сих пор утверждается, но это будет точно в 2021 году», - написала Веснина в своем аккаунте Instagram.

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