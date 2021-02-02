Отобранные у Белоруссии матчи чемпионата мира по хоккею отдали Латвии
Международная федерация хоккея (IIHF) решила провести все матчи ЧМ по хоккею в Латвии. В столице этого государства пройдут в том числе и игры, которые вначале должны были быть сыграны в Минске. Об этом объявила пресс-служба IIHF.
Причиной для проведения чемпионата мира в одной стране стали эпидемия коронавируса и экономическая ситуация, отмечается в заявлении международной федерации.
Все матчи турнира пройдут в Риге. Основным стадионом станет «Арена Рига», где пройдут финал и оба полуфинала, а также матчи группы В. В ней будут играть сборные Канады, США, Финляндии, Латвии, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Матчи группы А, которые были перенесены из Минска пройдут в Олимпийском спортивном центре. Его переоборудуют в ледовый стадион, который вмещает 6000 зрителей. В этой группе будут выступать сборные РФ, Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Также в Олимпийском спортивном центре пройдут два четвертьфинала.
Напомним, в середине января IIHF лишила Белоруссию права проведения ЧМ.Причиной переноса турнира назвали невозможность обеспечить безопасность участников соренования. Изначально планировалось провести чемпионат мира с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну хоть коньки с клюшками и шайбами оставили белорусам?
Они может хотят чемпионатом заинтересовать вернуться ту половину населения Латвии, которая драпанула за последние три десятка лет.
Получит. Это те самые спонсоры заплатят, которых вынудили надавить на Фазеля. То есть они теперь получается дважды заплатят. Это они таким образом "зладейский режым" прищучили. Повеселили.
Насчёт молодёжки не плохо. Добавить туда Марченко и Ивана Морозова. И самое то. Для Латвии.
Я и говорю. Колхоз- чемпионат. Умеют европейцы проводить плохие чемпионаты. В Германии хорошие арены, в той же Чехии. В Финляндии, Швеции. Нет б.... надо выбрать самое убожество.