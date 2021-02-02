Отобранные у Белоруссии матчи чемпионата мира по хоккею отдали Латвии

19:29 2.02.2021

Международная федерация хоккея (IIHF) решила провести все матчи ЧМ по хоккею в Латвии. В столице этого государства пройдут в том числе и игры, которые вначале должны были быть сыграны в Минске. Об этом объявила пресс-служба IIHF.

Причиной для проведения чемпионата мира в одной стране стали эпидемия коронавируса и экономическая ситуация, отмечается в заявлении международной федерации.

Все матчи турнира пройдут в Риге. Основным стадионом станет «Арена Рига», где пройдут финал и оба полуфинала, а также матчи группы В. В ней будут играть сборные Канады, США, Финляндии, Латвии, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Матчи группы А, которые были перенесены из Минска пройдут в Олимпийском спортивном центре. Его переоборудуют в ледовый стадион, который вмещает 6000 зрителей. В этой группе будут выступать сборные РФ, Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Также в Олимпийском спортивном центре пройдут два четвертьфинала.

Напомним, в середине января IIHF лишила Белоруссию права проведения ЧМ.Причиной переноса турнира назвали невозможность обеспечить безопасность участников соренования. Изначально планировалось провести чемпионат мира с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.