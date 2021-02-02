Отобранные у Белоруссии матчи чемпионата мира по хоккею отдали Латвии

Фото с сайта twitter.com

Международная федерация хоккея (IIHF) решила провести все матчи ЧМ по хоккею в Латвии. В столице этого государства пройдут в том числе и игры, которые вначале должны были быть сыграны в Минске. Об этом объявила пресс-служба IIHF.

Причиной для проведения чемпионата мира в одной стране стали эпидемия коронавируса и экономическая ситуация, отмечается в заявлении международной федерации.

Все матчи турнира пройдут в Риге. Основным стадионом станет «Арена Рига», где пройдут финал и оба полуфинала, а также матчи группы В. В ней будут играть сборные Канады, США, Финляндии, Латвии, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Матчи группы А, которые были перенесены из Минска пройдут в Олимпийском спортивном центре. Его переоборудуют в ледовый стадион, который вмещает 6000 зрителей. В этой группе будут выступать сборные РФ, Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Также в Олимпийском спортивном центре пройдут два четвертьфинала.

Напомним, в середине января IIHF лишила Белоруссию права проведения ЧМ.Причиной переноса турнира назвали невозможность обеспечить безопасность участников соренования. Изначально планировалось провести чемпионат мира с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.02.2021, 00:43
    Гость: Громко зевая

    Они может хотят чемпионатом заинтересовать вернуться ту половину населения Латвии, которая драпанула за последние три десятка лет.

  3. 03.02.2021, 00:39
    Гость: Конпенсацыю

    Получит. Это те самые спонсоры заплатят, которых вынудили надавить на Фазеля. То есть они теперь получается дважды заплатят. Это они таким образом "зладейский режым" прищучили. Повеселили.

  4. 02.02.2021, 23:48
    Гость: Иван Иваныч

    Насчёт молодёжки не плохо. Добавить туда Марченко и Ивана Морозова. И самое то. Для Латвии.

  5. 02.02.2021, 23:46
    Гость: Иван Иваныч

    Я и говорю. Колхоз- чемпионат. Умеют европейцы проводить плохие чемпионаты. В Германии хорошие арены, в той же Чехии. В Финляндии, Швеции. Нет б.... надо выбрать самое убожество.

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