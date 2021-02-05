Федерация хоккея России решила использовать «Катюшу» в качестве гимна РФ

17:35 5.02.2021

На чемпионате мира по хоккею 2021 года в качестве гимна Российской Федерации будет звучать песня «Катюша».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Федерации хоккея России (ФХР).

«Гимном будет "Катюша". Про песню все понимают, что будет "Катюша". Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются», - заявили в ФХР.

При этом отмечается, что в лыжном спорте и биатлоне гимн прозвучит только в том случае, если российские спортсмены завоюют золотые медали, а на чемпионате мира по хоккею гимн исполняется в честь победителя каждого матча.

При этом президент Международной федерацией хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что данный вопрос еще будет обсуждаться на совете организации 15 марта.

«Что будет исполняться, мы еще обсудим с Федерацией хоккея России. Может, это будет гимн IIHF, может, вообще ничего звучать не будет. На Олимпиаде мы играем гимн лишь после финала, в честь победителя, он не исполняется после каждого матча, так что эта тема еще будет обсуждаться», - заявил Фазель.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях - Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира - под флагом России в течение двух лет. Также было запрещено использовать в качестве музыкального сопровождения гимн России.