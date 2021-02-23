Российскую символику заклеивали скотчем перед ЧМ по лыжным видам спорта

11:20 23.02.2021

Научный сотрудник сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков показал, как на машинах и одежде национальной команды заклеивают запрещенные на соревновании слово «Russia» и российскую символику. Это происходит в преддверии чемпионата мира по лыжным видам спорта, который пройдет с 23 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборной России на предстоящем чемпионате мира запрещено использовать российские флаг, герб и гимн. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF, напоминает Sport24.ru.

«Посмотрите, какой цирк-шапито устроили из нашей фуры и из наших машин. Все накрыли огромным брезентом, чтобы никакой символики, никакого флага нигде видно не было... На машинах тоже все заклеили черным скотчем, чтобы ничего не видно было. Черный траурный скотч на любой символике. Напоминает какой-то партизанский лагерь. Посмотрите, друзья, до чего доходит, даже на одежде любая символика российская неприемлема, все заклеивают скотчем», — сказал Волков.