Российскую символику заклеивали скотчем перед ЧМ по лыжным видам спорта

Научный сотрудник сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков показал, как на машинах и одежде национальной команды заклеивают запрещенные на соревновании слово «Russia» и российскую символику. Это происходит в преддверии чемпионата мира по лыжным видам спорта, который пройдет с 23 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе. 

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборной России на предстоящем чемпионате мира запрещено использовать российские флаг, герб и гимн. Российская команда выйдет на старт чемпионата мира под флагом Олимпийского комитета России и названием Russian Ski Federation или RSF, напоминает Sport24.ru.

«Посмотрите, какой цирк-шапито устроили из нашей фуры и из наших машин. Все накрыли огромным брезентом, чтобы никакой символики, никакого флага нигде видно не было... На машинах тоже все заклеили черным скотчем, чтобы ничего не видно было. Черный траурный скотч на любой символике. Напоминает какой-то партизанский лагерь. Посмотрите, друзья, до чего доходит, даже на одежде любая символика российская неприемлема, все заклеивают скотчем», — сказал Волков.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.02.2021, 17:39
    Гость: ?

    что значит намеренно? эта символика была на кубке мира или из-за долбанутых членососов, которые особые обстоятельства придумывают для российской сборной,якобы борясь с допингом,нужно специальную форму и снаряжение заказывать? то ли дело норвежские и прочие исключительные инвалиды-допингёры, прикрытые липовыми диагнозами и справками,чуть больше сульбутамола принял -месяц, максимум три отстранение летом, помнится у того же Легкова признали зимнюю астму только после того, как он как минимум 2 сезона закончил в начале лыжного сезона из-за болезни, начинал феерично, а потом бац- заболел, простуда, ангина и т.д., а эти "убогоньких" инвалидов уже с юниров лечат, если не с детского

  2. 23.02.2021, 16:56
    Гость: Европеец

    Унижение не состоит в том когда навязываются строгие условия участия а когда эти условия принимаются.

  3. 23.02.2021, 16:52
    Гость: Страну не сумев возвеличить ничем,

    Втоптал её в грязь "солнцеликий" совсем:
    Боясь, как бы узнанной не оказаться,
    Изгойке приходится маскироваться...

  5. 23.02.2021, 16:48
    Гость: Европеец

    Эти спортсмены защищают себя - они, в отличие от многих квасных патриотов, сидящих на диванах - работали над собой, терзали своё тело тренировками а если государство неспособно удержать статус страны не поддерживающей допинг - им не хочется за это платить своим будущим.
    Многие из таких спортсменов уже покинули Россию и соревнуются под другими флагами. Вы лучше посмотрите под какими флагами плавают яхты ваших олигархов и какие у ваших чиновников принесены клятвы другим государствам.

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