Фигуристка Трусова покинула тренерскую группу Плющенко

14:24 1.05.2021

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова покидает тренерскую команду Евгения Плющенко и возвращается в группу Этери Тутберидзе.

Об уходе Трусовой написал сам Плющенко в Instagram. По его словам, 1 мая 2020 года истек срок контракта, продлевать его не стали по обоюдному согласию сторон.

До прихода в мае 2020 года в команду двухкратного олимпийского чемпиона, Александра Трусова занималась в тренерской группе Этери Тутберидзе.

Как сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией, Трусова вернется в группу Тутберидзе.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход фигуристки из академии Евгения Плющенко.

"Вернуться к Тутберидзе — правильное решение. Возьмёт ли она её обратно? Я бы взяла. Это 100% пойдёт ей на пользу. Что касается Трусовой, то она сильная и справится с этим. Где родился, там и пригодился. Нечего бегать, — приводит слова Тарасовой "Чемпионат".

"Как оценивать, что от Плющенко уходят? Так и оценивайте. Мне не казалось, что всё здорово начиналось, захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один. Это не совсем так. У него сейчас подрастают девочки и мальчики. Если он хочет стать тренером, то он им станет. Но для этого ему нужно время", — добавила Тарасова.