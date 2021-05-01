Фигуристка Трусова покинула тренерскую группу Плющенко

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова покидает тренерскую команду Евгения Плющенко и возвращается в группу Этери Тутберидзе.

Об уходе Трусовой написал сам Плющенко в Instagram. По его словам, 1 мая 2020 года истек срок контракта, продлевать его не стали по обоюдному согласию сторон.

 

До прихода  в мае 2020 года в команду двухкратного олимпийского чемпиона, Александра Трусова занималась в тренерской группе Этери Тутберидзе. 

Как сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией, Трусова вернется в группу Тутберидзе.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход фигуристки из академии Евгения Плющенко. 

"Вернуться к Тутберидзе — правильное решение. Возьмёт ли она её обратно? Я бы взяла. Это 100% пойдёт ей на пользу. Что касается Трусовой, то она сильная и справится с этим. Где родился, там и пригодился. Нечего бегать, — приводит слова Тарасовой "Чемпионат".

"Как оценивать, что от Плющенко уходят? Так и оценивайте. Мне не казалось, что всё здорово начиналось, захватил чужих девочек и представлялся чуть ли не тренером номер один. Это не совсем так. У него сейчас подрастают девочки и мальчики. Если он хочет стать тренером, то он им станет. Но для этого ему нужно время", — добавила Тарасова. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 01.05.2021, 18:27
    Гость: ha

    А вот в Газета.ру эта новость дана уникально: "Тарасова: Плющенко ничего нового в Трусову не вложил"!

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