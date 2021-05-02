Сборная России по хоккею разгромила чехов со счетом 11:1 на юниорском ЧМ
Сборная России по хоккею разгромила сборную Чехии на юниорском чемпионате мира со счетом 11:1. Игра проходила во Фриско (Техас). Эта победа стала самой крупной в истории игр юниорских чемпионатов мира.
В составе победителей забивали Матвей Мичков (хет-трик), Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Фёдор Свечков (дважды) и Данила Юров. Единственный гол за сборную Чехии забил Якуб Кос, пишет "Чемпионат".
У нашей сбороной 9 очков, она занимает первое место в группе В и досрочно выходит в четвертьфинал чемпионата. Следующим соперником наших хоккеистов будет команда Белоруссии.
Юниорский чемпионат мира стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как у Краснои машины.
Радость, мои внуки будут заниматься спортивной ходьбой у великого и честнейшего тренера Чегина.Байден, госдепартамент,
конгресс и ЦРУ пытались опорочить товарища Чегина.Но их план рухнул.
Какие имена: Матвей, Прохор, Иван, Арсений, Фёдор, Данила!
А фамилии: Мичков, Полтапов, Коромыслов, Свечков!
Замечательно!
а отдуваться, как всегда, хоккеистам.
Это тоже Петров и Боширов? Лет через ннадцать узнаем.