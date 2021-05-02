Сборная России по хоккею разгромила чехов со счетом 11:1 на юниорском ЧМ

10:57 2.05.2021

Сборная России по хоккею разгромила сборную Чехии на юниорском чемпионате мира со счетом 11:1. Игра проходила во Фриско (Техас). Эта победа стала самой крупной в истории игр юниорских чемпионатов мира.

В составе победителей забивали Матвей Мичков (хет-трик), Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Фёдор Свечков (дважды) и Данила Юров. Единственный гол за сборную Чехии забил Якуб Кос, пишет "Чемпионат".

У нашей сбороной 9 очков, она занимает первое место в группе В и досрочно выходит в четвертьфинал чемпионата. Следующим соперником наших хоккеистов будет команда Белоруссии.

Юниорский чемпионат мира стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США.