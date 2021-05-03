Америка не исключила возможность бойкотирования Олимпиады в Пекине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация не исключает возможности бойкотирования зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но пока данный вопрос не рассматривался.

Говоря об американо-китайских отношениях в целом, Блинкен отметил также, что вооруженный конфликт между двумя странами противоречил бы общим интересам, сообщает «Интерфакс». При этом он отметил, что «за последние несколько лет мы стали свидетелями того, что Китай ведет себя более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом».

Блинкен также считает, что США не могут «позволить себе роскошь не иметь дела с Китаем». «В отношениях есть реальные сложности, будь то состязательная часть, будь то конкурентная часть, будь то часть сотрудничества», сказал Госсекретарь США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.05.2021, 12:13
    Гость: Штурман

    Этот Блинкен-Клинтен похож на мелкого провокатора который испортив воздух ждет реакции окружающих. Слова рекой и часто ради зондажа обратной реакции. Хорошо если США откажутся от олимпиады в Пекине и вместе с ней и ее Табаки что сделает атмосферу будущей олимпиады чистой без политического гноя льющей из со всех дырок умирающей империи зла.

  3. 03.05.2021, 11:58
    Гость: Alex203

    В отличии от всех остальных Китай, в своих действиях руководствуется не показухой, а конечным результатом. Он не делает громких заявлений о величии, и о том, что он куда то там вернулся. Он просто делает то, что необходимо ему и ставит оппонента уже перед свершившимся фактом.

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