Америка не исключила возможность бойкотирования Олимпиады в Пекине

11:40 3.05.2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация не исключает возможности бойкотирования зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, но пока данный вопрос не рассматривался.

Говоря об американо-китайских отношениях в целом, Блинкен отметил также, что вооруженный конфликт между двумя странами противоречил бы общим интересам, сообщает «Интерфакс». При этом он отметил, что «за последние несколько лет мы стали свидетелями того, что Китай ведет себя более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом».

Блинкен также считает, что США не могут «позволить себе роскошь не иметь дела с Китаем». «В отношениях есть реальные сложности, будь то состязательная часть, будь то конкурентная часть, будь то часть сотрудничества», сказал Госсекретарь США.