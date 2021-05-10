Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин поучаствовал в гала-матче любительской Ночной хоккейной лиги в составе команды «Легенды хоккея».Он забросил восемь шайб и отдал одну результативную передачу. Встреча проходила 10 мая в городе Сочи во дворце спорта «Большой».

«Легенды хоккея» в составе с президентом страны обыграли сборную Ночной хоккейной лиги со счётом 13:9.

На 29-й секунде Путин открыл счёт в матче, а уже к 10-й минуте оформил хет-трик, пишет Чемпионат. До конца периода президент забросил ещё одну шайбу, а во второй и третьей двадцатиминутках Владимир Владимирович оформил дубль. Также Путин ассистировал Павлу Буре на 50-й минуте.

Президент России играл в одном звене с Каменским, Ларионовым, Шойгу и Якушевым.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.05.2021, 01:45
    Гость: ABCD

    Везде одни провалы, нищета растёт, экономика уже в минуса ушла, внешняя политика один большой провал, список Форбс (израильские долларовые миллиардеры из России) только пухнет. Что ещё остаётся, только изображать репризы в срежиссированных постановках.

  4. 11.05.2021, 01:42
    Гость: такиминадо

    Какой позорный пример подхалимажа юношеству со стороны бывших "настоящих мужчин"! Неужели Путину самому не противны эти поддавки? Тогда это диагноз, и очень неутешительный для России.

  5. 11.05.2021, 01:39
    Гость: ABCD

    Может напомнит кто, как называется когда в спорте кто-то сливается и "ложится". Это же так надо было прогнутся! Аж до восьми шайб, а сам 70 летний дедушка.

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