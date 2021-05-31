Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею
Сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира.
Россияне в Риге провели матч против соперников по группе "А" — команды Швеции. Основное время закончилось вничью — 2:2.
Овертайм победителя не выявил. Победу в серии буллитов россиянам принес точный бросок форварда "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко, который проводил первый матч на турнире после приезда из Северной Америки.
Сборная России, имея в активе 14 очков, возглавила группу и гарантировала себе участие в четвертьфинале, пишет "Р-Спорт".
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