Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

23:38 31.05.2021

Сборная России по хоккею досрочно обеспечила себе место в четвертьфинале чемпионата мира.

Россияне в Риге провели матч против соперников по группе "А" — команды Швеции. Основное время закончилось вничью — 2:2.

Овертайм победителя не выявил. Победу в серии буллитов россиянам принес точный бросок форварда "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко, который проводил первый матч на турнире после приезда из Северной Америки.

Сборная России, имея в активе 14 очков, возглавила группу и гарантировала себе участие в четвертьфинале, пишет "Р-Спорт".