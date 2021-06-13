Сборная России по футболу проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020

Сборная России по футболу  проиграла Бельгии в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы-2020, который прошел 12 июня в Санкт-Петербурге, со счетом 3:0.

На 10-й минуте встречи счет открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку, отличившийся после ошибки Андрея Семенова. В середине первого тайма счет удвоил Тома Менье, чуть ранее вошедший в игру со скамейки, заменив Тимоти Кастаня.

В концовке второго тайма Лукаку забил свой второй мяч, оформив крупную победу своей команды.

У россиян уже в первом тайме произошли две вынужденные замены: из-за повреждений поле в первом тайме покинули Далер Кузяев и Юрий Жирков, вместо них вышли Денис Черышев и Вячеслав Караваев соответственно, сообщает МАТЧ.

В матче второго тура Бельгия 17 июня сыграет в Копенгагене с командой Дании, а сборная России днем ранее - 16 июня - в Санкт-Петербурге примет Финляндию. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.06.2021, 09:12
    Гость: В России нет такой проблемы, что бы падать на колени.

    Может они просто по Англицки не поняли чего от них хочут?
    Проиграли и что? На этом спортивная жизнь не заканчивается. Это всего лишь игра.

  3. 13.06.2021, 09:09
    Гость: Михал Михалыч

    Сборная СССР всегда возила рожей по траве сборную Бельгии, из 5 матчей проиграв только один. 1970 год СССР-Бельгия - 4:1. Остается порадоваться, что хоть в своей форме разрешили играть, а не как хоккейная сборная ROC.

  5. 13.06.2021, 08:59
    Гость: Алексей Иванов

    Правильно! Наши участвуют в Чемпионате Европы не для того, чтобы побеждать, а чтобы на колени не вставать. Подумаешь проиграли 0:3, ну и что! Ещё пару матчей не встанут на колени и домой. С чувством переполненого достоинства.

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