Сборная России по футболу проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла Бельгии в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы-2020, который прошел 12 июня в Санкт-Петербурге, со счетом 3:0.
На 10-й минуте встречи счет открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку, отличившийся после ошибки Андрея Семенова. В середине первого тайма счет удвоил Тома Менье, чуть ранее вошедший в игру со скамейки, заменив Тимоти Кастаня.
В концовке второго тайма Лукаку забил свой второй мяч, оформив крупную победу своей команды.
У россиян уже в первом тайме произошли две вынужденные замены: из-за повреждений поле в первом тайме покинули Далер Кузяев и Юрий Жирков, вместо них вышли Денис Черышев и Вячеслав Караваев соответственно, сообщает МАТЧ.
В матче второго тура Бельгия 17 июня сыграет в Копенгагене с командой Дании, а сборная России днем ранее - 16 июня - в Санкт-Петербурге примет Финляндию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Может они просто по Англицки не поняли чего от них хочут?
Проиграли и что? На этом спортивная жизнь не заканчивается. Это всего лишь игра.
Да, они пыхтели уже в первой половине игры.
Сборная СССР всегда возила рожей по траве сборную Бельгии, из 5 матчей проиграв только один. 1970 год СССР-Бельгия - 4:1. Остается порадоваться, что хоть в своей форме разрешили играть, а не как хоккейная сборная ROC.
«Наши футболисты творят чудеса. Когда они уже начнут играть в футбол?»
Правильно! Наши участвуют в Чемпионате Европы не для того, чтобы побеждать, а чтобы на колени не вставать. Подумаешь проиграли 0:3, ну и что! Ещё пару матчей не встанут на колени и домой. С чувством переполненого достоинства.