Сборная России по футболу проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020

00:20 13.06.2021

Сборная России по футболу проиграла Бельгии в матче первого тура групповой стадии чемпионата Европы-2020, который прошел 12 июня в Санкт-Петербурге, со счетом 3:0.

На 10-й минуте встречи счет открыл форвард бельгийцев Ромелу Лукаку, отличившийся после ошибки Андрея Семенова. В середине первого тайма счет удвоил Тома Менье, чуть ранее вошедший в игру со скамейки, заменив Тимоти Кастаня.

В концовке второго тайма Лукаку забил свой второй мяч, оформив крупную победу своей команды.

У россиян уже в первом тайме произошли две вынужденные замены: из-за повреждений поле в первом тайме покинули Далер Кузяев и Юрий Жирков, вместо них вышли Денис Черышев и Вячеслав Караваев соответственно, сообщает МАТЧ.

В матче второго тура Бельгия 17 июня сыграет в Копенгагене с командой Дании, а сборная России днем ранее - 16 июня - в Санкт-Петербурге примет Финляндию.