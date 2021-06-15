Путин не будет давать оценку работы тренера сборной России по футболу

16:44 15.06.2021

Президент России Владимир Путин не будет оценивать работу главного тренера сборной команды РФ по футболу Станислава Черчесова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента", - приводит его слова ТАСС.

Что касается посещения президентом матчей Евро-2020, проходящих в Санкт-Петербурге, таких планов у Путина нет, отметил представитель Кремля.

Сборная России завершила свою первую встречу на чемпионате мира по футболу 12 июня проигрышем, уступив команде Бельгии со счетом 0:3. Следующая игра наших спортсменов пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге в 16:00 по московскому времени. Соперником нашей сборной будет команда из Финляндии.