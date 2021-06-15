Путин не будет давать оценку работы тренера сборной России по футболу

Президент России Владимир Путин не будет оценивать работу главного тренера сборной команды РФ по футболу Станислава Черчесова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и тем более не прерогатива администрации президента", - приводит его слова ТАСС.

Что касается посещения президентом матчей Евро-2020, проходящих в Санкт-Петербурге, таких планов у Путина нет, отметил представитель Кремля.

Сборная России завершила свою первую встречу на чемпионате мира по футболу 12 июня проигрышем, уступив команде Бельгии со счетом 0:3. Следующая игра наших спортсменов пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге в 16:00 по московскому времени. Соперником нашей сборной будет команда из Финляндии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 05:10
    Гость: Шило

    Я бы тоже, не давал оценку тренерам. Онеивают того, кто их поставил. Он несет ответственность, за свого. По работе завода, оценивают не мастера цеха, а директора.

  2. 16.06.2021, 03:35
    Гость: Тренер

    Презизент уже дал высокую оценку тренеру сборной России по футболу он Заслуженный мастер спорта России (2003), Заслуженный тренер России (2018) и Кавалер ордена Александра Невского (2018). К этому можно придумать еще звание почетный тренер РФ и еще один орден дать это как раз полномочия президента. А на матчи с участием росийской сборной правильно президенту лучше не ходить чтобы не позориться заодно с ними, от кривых, косых и неудачников следует держаться подальше, верная предвыборная тактика кремля. В друганах только те у кого полно денег и кто успешный в бизнесе.

  3. 16.06.2021, 03:18
    Гость: Влад 33

    Почему плохо играют ребята в мяч ( футбол)? Может потому, что блатных «приглашают» в Сборную!? Уж очень устойчиво и достаточно стабильно ( показатели) «радуют» почти на каждом турнире нас, своих болельщиков.. Так что за крыса ( или их несколько!?) до сих пор футбол гнёт?
    Поговаривают, что и в хоккейную сборную начали проталкивать.. «талантливейших»..((..
    Я сам не люблю ссылаться на радиостанцию ОБС ( одна баба сказала), но что-то эта муть не радует ..((.. А должен быть Праздник!
    Или я не прав?

  5. 15.06.2021, 20:29
    Гость: )))

    Так он не виноват. Материал хреновенький.
    Торчит там из за зарплаты. Это который по счету? Два голландца не выдержали,один был даже
    Адвокат. Не помогло.

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